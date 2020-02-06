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06 лютого 2020, четвер, 17:28 12 Документ
Економіка 2020-02-06T18:45:56+02:00
Українські Новини
"Укрпошта" отримала 500 млн гривень з держбюджету в 2019

"Укрпошта" отримала 500 млн гривень з держбюджету в 2019

Григорий Яковенко
Держбюджет, дотації, Пенсії, Укрпошта
Пенсії. Підвищення пенсій. Гроші. гривні. Фото: censor.net
Пенсії. Підвищення пенсій. Гроші. гривні. Фото: censor.net

В 2019 році акціонерне товариство "Укрпошта" отримало 500 млн гривень дотацій з державного бюджету на компенсацію витрат по виплаті та доставці пенсій і грошової допомоги населенню.

Про це йдеться у відповіді "Укрпошти" на запит Українських Новин.

"Витрати на зазначену мету (виплата та доставка пенсій і грошової допомоги населенню) були передбачені в державному бюджеті 2019 року в сумі 500 млн гривень і були профінансовані стовідсотково до річного плану", - йдеться в ньому.

При цьому в "Укрпошті" не назвали суму, виділену Пенсійним фондом України на компенсацію втрат "Укрпошти" за надання послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню.

 

Як повідомляли "Українські Новини", у відділеннях "Укрпошти" тепер можна зняти готівку без комісії.

"Укрпочта" попереджає про затримки доставки поштових відправлень в Китай.

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