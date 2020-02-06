"Укрпошта" отримала 500 млн гривень з держбюджету в 2019

В 2019 році акціонерне товариство "Укрпошта" отримало 500 млн гривень дотацій з державного бюджету на компенсацію витрат по виплаті та доставці пенсій і грошової допомоги населенню.

Про це йдеться у відповіді "Укрпошти" на запит Українських Новин.

"Витрати на зазначену мету (виплата та доставка пенсій і грошової допомоги населенню) були передбачені в державному бюджеті 2019 року в сумі 500 млн гривень і були профінансовані стовідсотково до річного плану", - йдеться в ньому.

При цьому в "Укрпошті" не назвали суму, виділену Пенсійним фондом України на компенсацію втрат "Укрпошти" за надання послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню.

Як повідомляли "Українські Новини", у відділеннях "Укрпошти" тепер можна зняти готівку без комісії.

"Укрпочта" попереджає про затримки доставки поштових відправлень в Китай.