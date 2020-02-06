Рябошапка заявил, что у него "есть наработки" касательно депутатов Рады

Офис генерального прокурора имеет определенные наработки в отношении действующих депутатов Верховной Рады.

Об этом журналистам сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о наличии наработок в отношении действующих народных депутатов по уголовным делам, передают Українськi Новини.

"Наработки всегда есть", - сказал он.

Генпрокурор отказался раскрывать детали, каких конкретно депутатов касаются наработки Офиса генпрокурора.

Рябошапка подчеркнул, что не будет анонсировать сообщения о подозрениях депутатам.

Как сообщали Українськi Новини, нардеп Кива собирается судиться с Рябошапкой из-за драки в ресторане.

Ранее Офис генерального прокурора начал работу в четверг, 2 января. Приказом от 23 декабря Рябошапка обозначил 2 января днем начала работы Офиса генпрокурора. 19 сентября, Верховная Рада создала Офис генерального прокурора. За принятие законопроекта №1032 в целом проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226.