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06 февраля 2020, четверг, 14:46 20
Экономика 2020-02-06T14:46:40+02:00
Українські Новини
В отделениях "Укрпочты" теперь можно снять наличные без комиссии

В отделениях "Укрпочты" теперь можно снять наличные без комиссии

Александр Дмитриенко
снятие денег, Укрпочта, почтовые отделения

Акционерное общество "Укрпочта" ввело услугу снятия наличных через POS-терминалы.

Об этом говорится в сообщении "Укрпочты", передают Українськi Новини.

"Более 3 000 автоматизированных отделений "Укрпочты" оборудованы терминалами для снятия наличных без комиссии. Кроме платы банковской картой за коммунальные платежи, переводы и другие товары или услуги, клиенты могут снять наличные через POS-терминалы "Укрпочты". Такая возможность появилась в областных центрах и населенных пунктах с более 2 тыс. жителей, где сокращаются банковские отделения и банкоматы, но есть отделения "Укрпочты" с POS-терминалами", - говорится в нем.

Согласно сообщению, пользователи услуги могут получить сумму от 50 гривен до 10 000 гривен за одну операцию.

Комиссия за снятие наличных в автоматизированных почтовых отделениях отсутствует, однако возможна комиссия банка, выпустившего карту.

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