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06 февраля 2020, четверг, 14:06 28
Экономика 2020-02-06T14:09:52+02:00
Українські Новини
В 2019 импорт коксующихся углей из России сократился на 24,2%

В 2019 импорт коксующихся углей из России сократился на 24,2%

Александр Дмитриенко
коксохим, Укркокс, Россия, Импорт угля

В 2019 году по сравнению с 2018 годом импорт коксующихся углей (рядовых и концентрата) из России сократился на 24,2%, или на 1,6 млн тонн до 5,015 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укркокс", передают Українськi Новини.

В 2019 году импорт коксующихся углей (концентрат) из Казахстана увеличился на 88,5%, или на 352 тыс. тонн до 749,8 тыс. тонн, из США и других стран - сократился на 6,2%, или на 300 тыс. тонн до 4,57 млн тонн, из Чехии - увеличился в 9 раз до 93,5 тыс. тонн.

В 2019 году поступление углей на коксохимзаводы сократилось на 4,5%, или на 654 тыс. тонн до 13,925 млн тонн по сравнению с 2018 годом.

При этом поступление украинских углей увеличилось на 30,2%, или на 812 тыс. тонн до 3,497 млн тонн, импортных углей - сократилось на 12,3%, или на 1,467 млн тонн до 10,428 млн тонн.

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В 2019 году производство валового кокса (6% влажности) уменьшилось на 7,1%, или на 767 тыс. тонн по сравнению с 2018 годом до 10 059 тыс. тонн.

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