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06 лютого 2020, четвер, 13:33 20
Верховна Рада і партії 2020-02-06T13:38:57+02:00
Українські Новини
Мінцифри презентувало мобільний додаток "Дія"

Мінцифри презентувало мобільний додаток "Дія"

Елизавета Кесельман
Михайло Федоров, Володимир Зеленський, Мінцифри, Запуск приладу Дія
Презентація програми
Презентація програми "Дія".Скріншот: ТСН

Міністерство цифрової трансформації презентувало мобільний додаток і національну онлайн-платформу "Дія". Презентацію відповідного додатка відкрив Президент Володимир Зеленський у четвер, передають Українські Новини.

Зеленський зазначив, що Україна є 4-ою країною в Європі, в якій є щось подібне.

Зеленський також подякував віце-прем'єр-міністру, міністру цифрової трансформації Михайла Федорова, який очолив цей проект.

Президент повідомив, що амбітною метою уряду є голосування за допомогою смартфона.

"Наша мета зробити так, щоб всі відносини з державою чоловік міг виконувати за допомогою звичайного смартфона і за допомогою Інтернету. У тому числі голосувати, і це наша мрія... Це виклик. Амбітний, але досяжний",- сказав він.

Також він зазначив, що з початку 2020 року в пілотному режимі стартувала послуга "еМалятко", яка на даний момент доступна в Харкові, Вінниці, Кривому Розі та Луцьку, а також очікується запуск програми ще в десятках великих міст України.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, який також був присутній на презентації, зазначив, що метою уряду на наступні 3 роки є оцифрувати всі державні послуги.

За його словами, вже 50 таких послуг будуть оцифровані в цьому році.

Також віце-прем'єр міністр Олексій Федоров на своїй сторінці в Facebook заявив, що Міністерство цифрової трансформації має намір залучити 10 млн користувачів програми "Дія" до 2021 року.

"Мета в цьому році – 10 млн активних користувачів продуктів "Дія", - написав він.

Також на презентації керівник проекту "Дія" Мстислав Банік повідомив, що приблизно в березні "Дія" перестане тарифікуватися мобільними операторами.

"Де б ви не перебували, хоч би в якому куточку України ви не були, якщо на рахунку є хоча б 1 копійка і 1 мегабайт трафіку, "Дія" доступна на всі 100%", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше презентація мобільного додатку "Дія" і національної онлайн-платформи "Дія" була перенесена через хворобу Федорова.

Також на самій презентації Володимир Зеленський розповів, що Михайло Федоров знаходиться в тяжкому стані.

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Мінцифри презентувало мобільний додаток "Дія"
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