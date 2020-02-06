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06 февраля 2020, четверг, 13:39 21
Происшествия 2020-02-06T13:40:22+02:00
Українські Новини
В Одесской области перевернулся пассажирский автобус: двое людей пострадали

В Одесской области перевернулся пассажирский автобус: двое людей пострадали

Елена Новикова
Авария, Пассажирский автобус, Рейсовый автобус, пострадавшие, ДТП, ДТП с автобусом
ДТП в Одесской области.
ДТП в Одесской области.

В четверг, 6 февраля, около 5 часов утра произошла авария на трассе Одесса - Киев около с. Болгарка Раздельнянского района. Рейсовый автобус с 19 пассажирами перевернулся. Двое людей получили травмы. Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.

Сообщается, что, по предварительным данным, водитель рейсового автобуса сообщением Одесса-Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус, в котором находилось 19 пассажиров, перевернулся.

Два человека - 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения и доставлены в клиническую больницу в Одесской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Пассажирский автобус перевернулся на трассе Одесса-Киев. Фото: Національная ПоліціяПассажирский автобус перевернулся на трассе Одесса-Киев. Фото: Національная Поліція

Как сообщали Українські Новини, 6 февраля в Мелитопольском районе Запорожской области перевернулся пассажирский автобус. 5 человек госпитализированы и 1 травмирован.

Также 5 февраля В Харьковской области столкнулись и загорелись две легковушки, погибли пять человек.

Ранее водитель школьного автобуса "Эталон" умер за рулем в Каменском Днепропетровской области, пострадавших нет.

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