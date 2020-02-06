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  • Ткаченко на встрече с Зеленским признался, что прослушка Гончарука находилась на компьютерах "1+1"
06 февраля 2020, четверг, 13:00 3431
Политика 2020-02-06T13:05:47+02:00
Українські Новини
Ткаченко на встрече с Зеленским признался, что прослушка Гончарука находилась на компьютерах "1+1"

Ткаченко на встрече с Зеленским признался, что прослушка Гончарука находилась на компьютерах "1+1"

Валерия Драгомирова
Слуга народа, Рада 9 созыва, Александр Ткаченко, Обыски, Телеканал 1+1
Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко

Депутат от "Слуги народа" и бывший гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признался, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала "1+1".

Об этом рассказал "Буквам" один из депутатов "Слуги народа" после встречи с президентом.

"Дубинский (нардеп Александр Дубинский, – ред.) поднял эту тему. Вначале они все отрицали. Потом президент сказал, что у него есть 100 % данные, что эти записи были на компьютерах канала. Потом Ткаченко сказал: а что такого, что они там были. Это, мол, журналистская работа. На что Зеленский ответил, что журналистская работа – это сказать, что была незаконная прослушка, и обнародовать, а не монтировать и выбрасывать в Сеть", – рассказал депутат на условиях анонимности.

В то же время Зеленский сообщил, что попросит главу Службы безопасности Ивана Баканова провести брифинг о вчерашних обысках.


Как сообщали Українські Новини, СБУ провела обыски в редакции программы "Гроші" на телеканале "1+1" и изъяла компьютер журналиста Куксина в ходе обысков на телеканале "1+1". 

Кроме того, Служба безопасности Украины заявляет, что обыски в офисе телеканала "1+1" касаются конкретных лиц и возможного хранения ими полученных незаконно аудиофайлов.

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