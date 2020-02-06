Министр финансов Шотландии ушел в отставку после переписок с 16-летним подростком

В то время, как в соцсетях критикуют министра Палаты общин Трэйси Брэбин за обнаженное плечо, в Шотландии разгорелся скандал вокруг министра финансов Дерека Маккея, и его проявления интереса сексуального характера к 16-летнему подростку. Об этом передает The Guardian.

Отмечается, что 42-летний Маккей в течение последних шести месяцев отправил подростку, чье имя не разглашается, 270 сообщений в соцсетях игривого характера.

Так, он писал, что мальчик "выглядит мило", обсуждал его новую стрижку, приглашал на обед, предлагал оплатить билеты на матч регби, а также просил сопровождать его на одно из мероприятий в парламенте. В конце концов переписку обнаружила шокированная мать несовершеннолетнего мальчика, которая подала жалобу.

Согласно информации ведомства, Маккей признал полную ответственность за свои действия.

"Я вел себя глупо, и я по-настоящему сожалею", — заявил он. Министр также принес извинения мальчику и его семье.

6 февраля Маккей должен был представить проект бюджета правительства Шотландии на 2020−2021 годы. Вместо него это сделает заместитель министра Кейт Форбс.

В 2013 году Дерек Маккей публично заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и развелся с женой. У политика есть двое сыновей.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году брат королевы Великобритании лорд Ивар Маунтбаттен женился во второй раз на своем партнере Джеймсе Койле, однако ни один из членов королевской семьи не явился на церемонию.