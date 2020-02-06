Міністр фінансів Шотландії пішов у відставку після листувань з 16-річним підлітком

В той час, як в соцмережах критикують міністра Палати громад Трейсі Брэбин за оголене плече, в Шотландії розгорівся скандал навколо міністра фінансів Дерека Маккея, і його прояви інтересу сексуального характеру до 16-річного підлітка. Про це передає The Guardian.

Наголошується, що 42-річний Маккей протягом останніх шости місяців місяців відправив підлітку, чиє ім'я не розголошується, 270 повідомлень в соцмережах грайливого характеру.

Так, він писав, що хлопчик "виглядає мило", обговорював його нову стрижку, запрошував на обід, пропонував оплатити квитки на матч регбі, а також просив супроводжувати його на одному із заходів у парламенті. Зрештою листування виявила шокована мати неповнолітнього хлопчика, яка подала скаргу.

Згідно з інформацією відомства, Маккей визнав повну відповідальність за свої дії.

"Я поводився нерозумно, і я по-справжньому жалкую", — заявив він. Міністр також приніс вибачення хлопчику та його родині.

6 лютого Маккей повинен був представити проект бюджету уряду Шотландії на 2020-2021 роки. Замість нього це зробить заступник міністра Кейт Форбс.

В 2013 році Дерек Маккей публічно заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію і розлучився з дружиною. У політика є двоє синів.

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