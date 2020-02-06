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06 февраля 2020, четверг, 12:00 85
Верховная Рада и партии 2020-02-06T12:00:16+02:00
Українські Новини
"Будет прикольно, если "1+1" поддержит Порошенко": "слуги народа" отказались заступиться за "плюсы"

"Будет прикольно, если "1+1" поддержит Порошенко": "слуги народа" отказались заступиться за "плюсы"

Надежда Комендантова
Телеканал 1+1, Обыски на
Сотрудники СБУ провели обыски на телеканале 1+1 Фото: 24tv.ua
Сотрудники СБУ провели обыски на телеканале 1+1 Фото: 24tv.ua

После того, как Служба безопасности Украины провела обыски на телеканале 1+1 в связи с делом о прослушке премьера Алексея Гончарука, 6 февраля, на заседании фракции "Слуги народа" Александр Ткаченко предложил сделать заявление от фракции в поддержку телеканала 1+1.

Об этом сообщает Telegram-канала "Политика Страны" со ссылкой на депутатов, присутствовавших на заседании.

"Но идея у большинства "слуг народа" не встретила понимания", - сообщает канал.

Также сообщается, что  присутствовавший на встрече глава Офиса президента Андрей Богдан сказал, что "будет прикольно, если в поддержку "плюсов" выступит партия Порошенко".

Как сообщали Українські Новини, СБУ провела обыски в редакции программы "Гроші" на телеканале "1+1". СБУ изъяла компьютер журналиста Куксина в ходе обысков на телеканале "1+1". 


Кроме того, Служба безопасности Украины заявляет, что обыски в офисе телеканала "1+1" касаются конкретных лиц и возможного хранения ими полученных незаконно аудиофайлов.

Также обыски прошли в квартирах двух действующих и одного бывшего журналистов "1+1".

Больше новостей о: Телеканал 1+1 Обыски на "1+1" Партия "Слуга народа" Александр Ткаченко

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