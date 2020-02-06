"Будет прикольно, если "1+1" поддержит Порошенко": "слуги народа" отказались заступиться за "плюсы"

После того, как Служба безопасности Украины провела обыски на телеканале 1+1 в связи с делом о прослушке премьера Алексея Гончарука, 6 февраля, на заседании фракции "Слуги народа" Александр Ткаченко предложил сделать заявление от фракции в поддержку телеканала 1+1.

Об этом сообщает Telegram-канала "Политика Страны" со ссылкой на депутатов, присутствовавших на заседании.

"Но идея у большинства "слуг народа" не встретила понимания", - сообщает канал.

Также сообщается, что присутствовавший на встрече глава Офиса президента Андрей Богдан сказал, что "будет прикольно, если в поддержку "плюсов" выступит партия Порошенко".

Как сообщали Українські Новини, СБУ провела обыски в редакции программы "Гроші" на телеканале "1+1". СБУ изъяла компьютер журналиста Куксина в ходе обысков на телеканале "1+1".



Кроме того, Служба безопасности Украины заявляет, что обыски в офисе телеканала "1+1" касаются конкретных лиц и возможного хранения ими полученных незаконно аудиофайлов.

Также обыски прошли в квартирах двух действующих и одного бывшего журналистов "1+1".