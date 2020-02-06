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06 февраля 2020, четверг, 11:52 43
Политика 2020-02-06T11:53:48+02:00
Українські Новини
Зеленский уговаривал "слуг народа" на фракции поддержать земельную реформу, - СМИ

Зеленский уговаривал "слуг народа" на фракции поддержать земельную реформу, - СМИ

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Слуга народа, Владимир Зеленский, Рынок земли
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа" и уговаривал нардепов голосовать за земельную реформу. Об этом сообщает УП.

Как ожидается, в четверг Верховная Рада будет рассматривать законопроект об открытии рынка земли.

Зеленский уговаривал депутатов проголосовать за реформу земли во втором чтении до конца этой недели – то есть за четверг-пятницу.

Спикер Дмитрий Разумков говорит, что на это надо минимум неделю. Депутаты решили идти по регламенту и не спешить.

Сообщается, что кроме рынка земли, обсуждали закон об уменьшении количества депутатов Верховной Рады до 300.

Также Зеленского спрашивали об обысках СБУ на канале "1+1". Президент заверил депутатов, что обыски не имеют ничего общего с профессиональной деятельностью журналистов – ищут, кто прослушивал и кто монтировал записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.

Кадровые вопросы Кабинета министров президентская фракция не обсуждала, хотя это также планировалось.


Как сообщали Українські Новини, сегодня в Раде рассмотрят законопроект о рынке земли

Также Арахамия обещает "земельную ночь" в Раде

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