Зеленский уговаривал "слуг народа" на фракции поддержать земельную реформу, - СМИ

Президент Владимир Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа" и уговаривал нардепов голосовать за земельную реформу. Об этом сообщает УП.

Как ожидается, в четверг Верховная Рада будет рассматривать законопроект об открытии рынка земли.

Зеленский уговаривал депутатов проголосовать за реформу земли во втором чтении до конца этой недели – то есть за четверг-пятницу.

Спикер Дмитрий Разумков говорит, что на это надо минимум неделю. Депутаты решили идти по регламенту и не спешить.

Сообщается, что кроме рынка земли, обсуждали закон об уменьшении количества депутатов Верховной Рады до 300.

Также Зеленского спрашивали об обысках СБУ на канале "1+1". Президент заверил депутатов, что обыски не имеют ничего общего с профессиональной деятельностью журналистов – ищут, кто прослушивал и кто монтировал записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.

Кадровые вопросы Кабинета министров президентская фракция не обсуждала, хотя это также планировалось.



Как сообщали Українські Новини, сегодня в Раде рассмотрят законопроект о рынке земли.



Также Арахамия обещает "земельную ночь" в Раде.