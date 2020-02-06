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06 февраля 2020, четверг, 10:00 1503
Верховная Рада и партии 2020-02-06T10:01:23+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" проводит собрание фракции при участии Зеленского

"Слуга народа" проводит собрание фракции при участии Зеленского

Надежда Комендантова
Партия
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде, которая рассмотрит законопроект о рынке земли, проводит собрание при участии Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил депутат "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Начинается заседание фракции. Ждем приезда Президента", - написал он.

Собрание проходит в конференц-зале парламента.

По состоянию на 9:30 на собрании присутствует Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, в четверг Рада на пленарном заседании рассмотрит законопроект №2178-10 об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничении их покупки иностранцами до 2024 года во 2-м чтении.

 

 

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Скриншот: twitter.com/PMBreakingNews
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