Зеленський вмовляв "слуг народу" на фракції підтримати земельну реформу, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський прийшов на засідання фракції "Слуга народу" і умовляв нардепів голосувати за земельну реформу. Про це повідомляє УП. Як очікується, у четвер Верховна Рада буде розглядати законопроект про відкриття ринку землі. Зеленський вмовляв депутатів проголосувати за реформу землі у другому читанні до кінця цього тижня – тобто за четвер-п'ятницю. Спікер Дмитро Разумков каже, що на це треба мінімум тиждень. Депутати вирішили йти за регламентом і не поспішати. Повідомляється, що крім ринку землі, обговорювали закон про зменшення кількості депутатів Верховної Ради до 300. Також Зеленського запитували про обшуки СБУ на каналі "1+1". Президент запевнив депутатів, що обшуки не мають нічого спільного з професійною діяльністю журналістів – шукають, хто прослуховував і хто монтував записи розмов прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Кадрові питання Кабінету міністрів президентська фракція не обговорювала, хоча це також планувалося.Як повідомляли Українські Новини, сьогодні у Раді розглянуть законопроект про ринок землі. Також Арахамія обіцяє "земельну ніч" у Раді.