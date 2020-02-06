Зеленський вмовляв "слуг народу" на фракції підтримати земельну реформу, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський прийшов на засідання фракції "Слуга народу" і умовляв нардепів голосувати за земельну реформу. Про це повідомляє УП.

Як очікується, у четвер Верховна Рада буде розглядати законопроект про відкриття ринку землі.

Зеленський вмовляв депутатів проголосувати за реформу землі у другому читанні до кінця цього тижня – тобто за четвер-п'ятницю.

Спікер Дмитро Разумков каже, що на це треба мінімум тиждень. Депутати вирішили йти за регламентом і не поспішати.

Повідомляється, що крім ринку землі, обговорювали закон про зменшення кількості депутатів Верховної Ради до 300.

Також Зеленського запитували про обшуки СБУ на каналі "1+1". Президент запевнив депутатів, що обшуки не мають нічого спільного з професійною діяльністю журналістів – шукають, хто прослуховував і хто монтував записи розмов прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Кадрові питання Кабінету міністрів президентська фракція не обговорювала, хоча це також планувалося.



Як повідомляли Українські Новини, сьогодні у Раді розглянуть законопроект про ринок землі.



Також Арахамія обіцяє "земельну ніч" у Раді.