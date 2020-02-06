Сегодня в Раде рассмотрят законопроект о рынке земли

Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада рассмотрит законопроект о рынке земли во втором чтении, если будут пройдены все нормы, предусмотренные регламентом. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".



"Смотрите, он стоит в повестке дня на четверг. Если все нормы, предусмотренные регламентом, будут пройдены, если будет возможность рассматривать его в сессионном зале ВР по регламенту – мы будем это делать. (Это технически возможно успеть?) Технически – да", - заявил Разумков.



А председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистам, что прогнозирует рассмотрение правок к законопроекту №2178-10 о запуске рынка земли парламентом ночью 6 февраля.

"Сколько это займет времени - никто не знает. Но мы в четверг начнем, проголосуем за "до победы", как говорят. У меня есть прогнозы, что это в 3-4 часу утра мы в четверг закончим. Я думаю, что где-то так. Но мы точно не успеем за один день", - сказал Арахамия.

Депутат отметил, что Рада рассмотрит ряд правок ночью, после чего продолжит рассмотрение в пятницу, 7 февраля и на следующей пленарной неделе 18-21 февраля.

Кроме того, президент Владимир Зеленский приедет в Верховную Раду и проведет консультации по законопроекту о рынке земли. Об этом LB.ua сообщил источник во фракции "Слуга народа".

"Завтра, в четверг, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о рынке земли, в Раду приедет президент", – заявил он.



Как сообщали Українськi Новини, рассмотрение законопроекта о рынке земли начнется на этой неделе.



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