В январе продажи легковых электромобилей выросли на треть

В январе продажи легковых электромобилей увеличились на треть до 587 единиц по сравнению с январем 2019 года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В первый месяц 2020 года украинцы приобрели 587 легковых автомобилей на электрической тяге, что на треть больше, чем годом ранее. Однако такой рост был обеспечен за счет увеличения регистраций автомобилей, бывших в эксплуатации (+37%), в то время как спрос на новые электромобили немного снизился (-5%). В результате доля новых машин на январском рынке легковых электромобилей составила 6% против 8% в 2019 году. Объемобразующей моделью на рынке электрокаров продолжает оставаться Nissan Leaf. В январе 216 "Лифов" получили украинские номера", - говорится в нем.

Продажи легковых электромобилей Tesla Model S составили 58 единиц, Model 3 – 41 единицу и Model X – 34 единицы.

Продажи электромобилей Chevrolet Bolt составили 32 единицы.

Как сообщали Українськi Новини,Топ-5 автомобилей, которые чаще всего покупали украинцы в 2019 году

В 2019 продажи легковых электромобилей выросли на почти треть, 92% из них - б/у