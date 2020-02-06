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06 февраля 2020, четверг, 07:30 5245
Общество 2020-02-07T10:45:13+02:00
Українські Новини
Штормовой ветер, снежные завалы и гололедица: спасатели предупредили об опасности

Штормовой ветер, снежные завалы и гололедица: спасатели предупредили об опасности

Таня Войтюк
Погода, Прогноз погоды, Непогода в Украине, погода в Украине, Гололедица, Снег, Метель
Гололедица на дорогах. Фото: КГГА
Гололедица на дорогах. Фото: КГГА

После прихода циклона Petra 6 февраля по всей Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий, что значительно усложнит ситуацию с гололедицей на дорогах Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По оценкам синоптиков, на столичных дорогах гололедица будет настолько сильной, что объявлен I уровень опасности - желтый. В связи с этим в КГГА призвали киевлян быть осторожными.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает, что 6 февраля в центральных областях ожидаются снегопады, порывы ветра 15-20 м / с; местами гололед и налипание мокрого снега. Также в Укргидрометцентре предупредили о метели и образовании снежного покрова высотой 10-15 см.

В южных, восточных и Днепропетровской областях сложные погодные условия (II оранжевый уровень опасности). Ночью и утром ожидается сильный снег, порывы ветра 17-22 м/с, в южных областях местами 25-30 м/с, метели, снежные заносы. На дорогах Украины гололедица.

Как сообщали Українські Новини, в четверг ожидаются метели с ураганным ветром и похолодание до -14.

Ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

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