Штормовой ветер, снежные завалы и гололедица: спасатели предупредили об опасности

После прихода циклона Petra 6 февраля по всей Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий, что значительно усложнит ситуацию с гололедицей на дорогах Киева. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. По оценкам синоптиков, на столичных дорогах гололедица будет настолько сильной, что объявлен I уровень опасности - желтый. В связи с этим в КГГА призвали киевлян быть осторожными. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает, что 6 февраля в центральных областях ожидаются снегопады, порывы ветра 15-20 м \/ с; местами гололед и налипание мокрого снега. Также в Укргидрометцентре предупредили о метели и образовании снежного покрова высотой 10-15 см. В южных, восточных и Днепропетровской областях сложные погодные условия (II оранжевый уровень опасности). Ночью и утром ожидается сильный снег, порывы ветра 17-22 м\/с, в южных областях местами 25-30 м\/с, метели, снежные заносы. На дорогах Украины гололедица. Как сообщали Українські Новини, в четверг ожидаются метели с ураганным ветром и похолодание до -14. Ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.