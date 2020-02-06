Штормовой ветер, снежные завалы и гололедица: спасатели предупредили об опасности

После прихода циклона Petra 6 февраля по всей Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий, что значительно усложнит ситуацию с гололедицей на дорогах Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По оценкам синоптиков, на столичных дорогах гололедица будет настолько сильной, что объявлен I уровень опасности - желтый. В связи с этим в КГГА призвали киевлян быть осторожными.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает, что 6 февраля в центральных областях ожидаются снегопады, порывы ветра 15-20 м / с; местами гололед и налипание мокрого снега. Также в Укргидрометцентре предупредили о метели и образовании снежного покрова высотой 10-15 см.

В южных, восточных и Днепропетровской областях сложные погодные условия (II оранжевый уровень опасности). Ночью и утром ожидается сильный снег, порывы ветра 17-22 м/с, в южных областях местами 25-30 м/с, метели, снежные заносы. На дорогах Украины гололедица.

Как сообщали Українські Новини, в четверг ожидаются метели с ураганным ветром и похолодание до -14.

Ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.