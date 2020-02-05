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05 февраля 2020, среда, 19:20 64
Транспорт 2020-02-05T19:28:17+02:00
Українські Новини
Гончарук рассказал, как Deutsche Bahn будет управлять "Укрзализныцей"

Гончарук рассказал, как Deutsche Bahn будет управлять "Укрзализныцей"

Елизавета Кесельман
Алексей Гончарук, Deutsche Bahn, Публичное акционерное общество
Deutsche Bahn и Укрзализныця Фото: latifundist.com
Deutsche Bahn и Укрзализныця Фото: latifundist.com

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что принесет меморандум, подписанный с национальным оператором железных дорог Германии Deutsche Bahn и АО "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.

По словам премьера, с 1 января 2021 года, Deutsche Bahn будет оказывать поддержку в управлении АО "Укрзализныця" в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры и предоставления услуг и технического обслуживания.

Скриншот: t.me/PMHoncharukСкриншот: t.me/PMHoncharuk

"Первоочередной задачей будет изучение состояния "Укрзализныци" и создание Дорожной карты изменений. Следующий шаг - с 1 января 2021 года Deutsche Bahn будет оказывать поддержку в управлении УЗ в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания", - написал Гончарук.

Гончарук считает, что партнерство компаний также стимулирует запуск новых маршрутов и будет способствовать более тесной интеграции транспортных систем.

"В приоритете нашего правительства - повышение эффективности управления "Укрзализныцей" и обеспечение перехода к европейской модели рынка железнодорожных перевозок", - подчеркнул премьер.

В то же время, премьер напомнил, что сотрудничество компаний не предполагает продажу или аренду такого стратегически важного государственного объекта, как "Укрзализныця".

Как сообщали Українські Новини, немецкие СМИ заявляли, что Deutsche Bahn могут предоставить лишь консультационную помощь "Укрзализныце", проблем они не решат.

Также Гончарук заявлял о намерениях кабмина передать акционерное общества "Укрзализныця" железнодорожной компании Deutsche bahn на 10 лет.

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