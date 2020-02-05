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05 лютого 2020, середа, 19:20 8
Транспорт 2020-02-05T20:30:01+02:00
Українські Новини
Гончарук розповів, як Deutsche Bahn буде управляти "Укрзалізницею"

Гончарук розповів, як Deutsche Bahn буде управляти "Укрзалізницею"

Елизавета Кесельман
Олексій Гончарук, Укрзалізниця, Німмеччина, Меморандум, Deutsche Bahn
Deutsche Bahn і Укрзалізниця Фото: latifundist.com
Deutsche Bahn і Укрзалізниця Фото: latifundist.com

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що принесе меморандум, підписаний з національним оператором залізниць Німеччини Deutsche Bahn і АТ "Укрзалізниця" у своєму Telegram-каналі.

За словами прем'єра, з 1 січня 2021 року, Deutsche Bahn буде надавати підтримку в управлінні АТ "Укрзалізниця" в сфері вантажних, пасажирських перевезень, інфраструктури і надання послуг і технічного обслуговування.

Скріншот: t.me/PMHoncharukСкріншот: t.me/PMHoncharuk

"Першочерговим завданням буде вивчення стану "Укрзалізниці" і створення Дорожньої карти змін. Наступний крок - з 1 січня 2021 року Deutsche Bahn буде надавати підтримку в управлінні ЗВ'ЯЗКІВ у сфері вантажних, пасажирських перевезень, інфраструктури, надання послуг і технічного обслуговування", - написав Гончарук.

Гончарук вважає, що партнерство компаній також стимулює запуск нових маршрутів і буде сприяти більш тісній інтеграції транспортних систем.

"У пріоритеті нашого уряду - підвищення ефективності управління "Укрзалізницею" і забезпечення переходу до європейської моделі ринку залізничних перевезень", - підкреслив прем'єр.

У той же час, прем'єр нагадав, що співпраця компаній не передбачає продаж або оренду такого стратегічно важливого державного об'єкта, як "Укрзалізниця".

Як повідомляли Українські Новини, німецькі ЗМІ заявляли, що Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не вирішать.

Також Гончарук заявляв про наміри кабміну передати акціонерне товариство "Укрзалізниця" залізничній компанії Deutsche bahn на 10 років.

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