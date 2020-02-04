Deutsche Bahn могут предоставить лишь консультационную помощь "Укрзализныце", проблем они не решат, - немецкие СМИ

Deutsche Bahn могут предоставить лишь консультационную помощь "Укрзализныце", проблем они не решат, - немецкие

Немецкие партнеры не понимают, зачем их зовут на украинскую "Укрзализныцю", поскольку проблемы, которые есть в ведомстве, должны быть решены без вмешательства извне. Об этом говорится в статье на немецком ресурсе MDR.de.

В публикации утверждается, что немецкие специалисты могут предоставить технические консультации, однако не смогут помочь в большинстве проблем, которые есть на "УЗ".

"Deutsche Bahn присоединяется к украинской железной дороге "Укрзализныця". DB планирует предоставлять предпринимательские и технические консультации и поддержку украинской железной дороге в течение ближайших нескольких лет. У "Укрзализныци" есть огромные проблемы с инфраструктурой и коррупцией. Однако даже украинские эксперты сомневаются, сможет ли DB помочь. В частности, с проблемами износа", - говорится в статье.

В публикации приводится цитата бывшего замминистра инфраструктуры Александра Кавы, который утверждает, что немцам удалось строительство современной железной дороги благодаря огромным государственным субсидиям. И если бы Украина могла инвестировать более 10 млрд евро в год в свою железную дорогу, то сотрудничество с DB не понадобилось бы.

Автор напоминает, что речь идет лишь о консультировании со стороны немцев, однако вряд ли партнеры из DB смогут победить коррупцию, которая процветает на "Укрзализныце" многие десятилетия.

"Говорят, что ситуация настолько плохая, что премьер-министр Гончарук открыто говорил о тотальной коррупции" в конце 2019 года. Различные влиятельные группы на железных дорогах извлекут огромную выгоду из предварительных результатов тендера, эксплуатационные локомотивы будут отправляться не по маршруту в интересах граждан, а туда, где можно собрать больше денег в частном порядке. Разорвать этот замкнутый круг не удавалось годами", - говорится в статье.

Напомним, в правительстве заявили, что планируют отдать "Укрзализныцю" в управление немецкому национальному оператору железной дороги Deutsche Bahn на 10 лет. Позже в немецкой компании опровергли заявление Алексея Гончарука.