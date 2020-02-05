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05 лютого 2020, середа, 17:53 7 Інфографіка
Політика 2020-02-05T18:09:33+02:00
Українські Новини
Від ускладнень після грипу померли 15 українців

Від ускладнень після грипу померли 15 українців

Кира Молчанова
Центр громадського здоров’я України, Лікування, профілактика хвороб, ГРВІ, Грип
Грип. Фото: Pxabay.
Грип. Фото: Pxabay.

Поки українцям нагадують про рекомендаціях для населення при наявності симптомів гострого вірусного захворювання в Україні з початку епідеміологічного сезону зареєстровано 15 лабораторно підтверджених летальних випадків від ускладнень грипу. Про це повідомляє у Facebook Центр громадського здоров'я України.

Там нагадали, що з 1 жовтня від грипу вакцинувалися 235 404 людини, в той час як за весь торішній епідсезон вакцинувалися 161,5 тис. чоловік.

протягом 5-го тижня ГРВІ захворіли 260 871 осіб, з них 68% — діти. З початку епідсезону госпіталізовано 84 846 осіб, з них 77,6% — діти.

У відомстві повідомили, що в минулому епідсезоні грип та ГРВІ перехворіли 5,4 мільйона українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджених летальних випадків внаслідок грипу, з них у 12 дітей до 17 років.

Українцям нагадують, що грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Найбільш частим ускладненням хвороби є пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до летального результату. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу. При перших ознаках захворювання (раптовий початок хвороби, головний біль, ломота в м'язах і суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°С і більше, кашель, в окремих випадках — блювота і діарея) потрібно обов'язково звернутися до сімейного лікаря. Самолікування може бути небезпечним для здоров'я.

Як писали Українські Новини, Уляна Супрун розповіла про те, як уникнути грипу, ГРВІ та коронавіруса.

Також оприлюднено статистика поширення китайського коронавіруса по світу.

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