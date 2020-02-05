Від ускладнень після грипу померли 15 українців

Поки українцям нагадують про рекомендаціях для населення при наявності симптомів гострого вірусного захворювання в Україні з початку епідеміологічного сезону зареєстровано 15 лабораторно підтверджених летальних випадків від ускладнень грипу. Про це повідомляє у Facebook Центр громадського здоров'я України.

Там нагадали, що з 1 жовтня від грипу вакцинувалися 235 404 людини, в той час як за весь торішній епідсезон вакцинувалися 161,5 тис. чоловік.

протягом 5-го тижня ГРВІ захворіли 260 871 осіб, з них 68% — діти. З початку епідсезону госпіталізовано 84 846 осіб, з них 77,6% — діти.

У відомстві повідомили, що в минулому епідсезоні грип та ГРВІ перехворіли 5,4 мільйона українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджених летальних випадків внаслідок грипу, з них у 12 дітей до 17 років.

Українцям нагадують, що грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Найбільш частим ускладненням хвороби є пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до летального результату. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу. При перших ознаках захворювання (раптовий початок хвороби, головний біль, ломота в м'язах і суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°С і більше, кашель, в окремих випадках — блювота і діарея) потрібно обов'язково звернутися до сімейного лікаря. Самолікування може бути небезпечним для здоров'я.

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