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05 февраля 2020, среда, 17:29 64
Общество 2020-02-05T17:34:09+02:00
Українські Новини
После эвакуации из Китая украинцев поместят на карантин

После эвакуации из Китая украинцев поместят на карантин

Анна Рудык
вирус в Китае, Коронавирус в Китае, Эвакуация, Коронавирус
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Около 60 украинцев, которых эвакуируют из Уханя (Китай), который стал эпицентром эпидемии коронавируса, в Украине поместят на карантин. Об этом сообщил гендиректор Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский на брифинге, видео которого опубликовала пресс-служба Минздрава. 

Так, сообщается, что сейчас обсуждается план эвакуации, в частности, логистические моменты.

"В Министерстве инфраструктуры Украины состоялось совещание по возврату около 60 граждан Украины из города Ухань, сейчас обсуждается план эвакуации, все логистические моменты", — сообщил Скипальский.

Также он отметил, что больницу, в которую должны отправить украинцев, определит Минздрав. Дата их эвакуации пока неизвестна.

Скипальский добавил, что карантинные мероприятия будут охватывать инкубационный период коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, первые тесты для выявления коронавируса прибыли в Украину.

Ранее Минздрав обнародовал новые данные о количестве смертей и заражений. По состоянию на 5 февраля в мире зафиксировали 24, 5 тыс. заражений.

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