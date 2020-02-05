Після евакуації з Китаю українців помістять на карантин

Близько 60 українців, яких евакуюють з Уханя (Китай), який став епіцентром епідемії коронавірусу, в Україні помістять на карантин. Про це повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров'я МОЗ Андрій Скіпальський на брифінгу, відео якого опублікувала прес-служба МОЗ.

Так, повідомляється, що зараз обговорюється план евакуації, зокрема, логістичні моменти.

"В Міністерстві інфраструктури України відбулася нарада з повернення близько 60 громадян України з міста Ухань, зараз обговорюється план евакуації, всі логістичні моменти", — повідомив Він.

Також він зазначив, що лікарню, в яку повинні надіслати українців, визначить МОЗ. Дата їх евакуації поки невідома.

Скіпальський додав, що карантинні заходи будуть охоплювати інкубаційний період коронавіруса.

Як повідомляли Українські Новини, перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну.

Раніше МОЗ оприлюднив нові дані про кількість смертей та заражень. Станом на 5 лютого в світі зафіксували 24, 5 тис. заражень.