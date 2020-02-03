подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
ONLINE
3.02.20 14:30 Пресс-конференция: "Нет продаже украинской земли латифундистам!"

  • Новости
  • Мир
  • Америка
  • Перепутал штаты: Трамп оконфузился, поздравляя команду победителя Супербоула
03 февраля 2020, понедельник, 14:45 267
Америка 2020-02-03T15:03:24+02:00
Українські Новини
Перепутал штаты: Трамп оконфузился, поздравляя команду победителя Супербоула

Перепутал штаты: Трамп оконфузился, поздравляя команду победителя Супербоула

Кира Молчанова
Курьезы, Твиттер, Супербоул, Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: pixabay
Дональд Трамп. Фото: pixabay

Президент США Дональд Трамп, в отношении которого продолжается процедура импичмента, попал в курьезную ситуацию при поздравлении победителей Супербоула, финального матча сезона NFL. Об этом сообщает ресурс NBC, который заметил ошибку.

"Поздравляю "Канзас-Сити чифс" с отличной игрой и с фантастическим "камбэком", совершенным под колоссальным давлением. Вы отлично представляли штат Канзас и все США. Наша страна вами гордится", — написал он в своем официальном Twitter-аккаунте.

Однако команда-победитель "Канзас-Сити чифс" представляет не штат Канзас, а Миссури. Поэтому вскоре первое сообщение было удалено, и вместо него опубликовали правильную версию.

"Поздравляю "Канзас-Сити" с великолепной игрой и фантастическим камбеком под огромным давлением. Мы гордимся вами и великим штатом Миссури. Вы — настоящие чемпионы!" — заново написал Трамп.

Удаленный и новый пост Дональда ТрампаУдаленный и новый пост президента США. Скриншот аккаунта в Твиттере Дональда Трампа

Напомним, финал сезона по американскому футболу закончился победой "Канзас-Сити" со счетом 31:20. Игра проходила в Майами, Флорида.

Канзас-Сити - город в США на западе штата Миссури. Расположен на берегу реки Миссури. На другом берегу этой же реки находится одноименный город штата Канзас. Вместе они образуют агломерацию Канзас-Сити с населением около 2 млн человек.

Ранее Українські Новини, писали о самых ярких и креативных роликах в истории Супербоула.

Больше новостей о: Курьезы Твиттер Супербоул Дональд Трамп

Холодницкий опроверг свою отставку
В Греции начали расследовать возможное отравление Шокина ртутью
Новости
Кортеж Эрдогана. Скриншот видео Киев Лайф
В Киеве сняли кортеж Эрдогана из 19 авто 14:50
Перепутал штаты: Трамп оконфузился, поздравляя команду победителя Супербоула 14:45
38,5% опрошенных стали хуже относится к Гончаруку из-за аудиозаписи совещания с его участием 14:41
Страна не сможет развиваться, не прекратив войну, - Бойко потребовал решительных шагов по мирному урегулированию 14:38
В Туркменистане решили укрепить экономику, прекратив финансирование Академии наук 14:21
больше новостей
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
Пенсионерка на предложение Брагара продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:56
Размножение коронавируса. Фото: твиттер/@srilankаglobal
Опубликованы снимки размножения нового коронавируса 10:55
Евгений Брагар. Скриншот: YouTube/Александр Качный
"Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке оплатить коммуналку за счет продажи собаки 17:52
К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики 20:36 Инфографика
больше новостей
Пенсионерка на предложение Брагара продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:56
В марте закодируют спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов 18:15
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
Я не могу просто "проглотить": секретарь НСЖУ заявил, что отзывает свой голос за Зеленского 18:42
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 17 тыс. человек 08:10
больше новостей
В январе остаток средств в госказне сократился на треть
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok