Перепутал штаты: Трамп оконфузился, поздравляя команду победителя Супербоула

Президент США Дональд Трамп, в отношении которого продолжается процедура импичмента, попал в курьезную ситуацию при поздравлении победителей Супербоула, финального матча сезона NFL. Об этом сообщает ресурс NBC, который заметил ошибку.

"Поздравляю "Канзас-Сити чифс" с отличной игрой и с фантастическим "камбэком", совершенным под колоссальным давлением. Вы отлично представляли штат Канзас и все США. Наша страна вами гордится", — написал он в своем официальном Twitter-аккаунте.

Однако команда-победитель "Канзас-Сити чифс" представляет не штат Канзас, а Миссури. Поэтому вскоре первое сообщение было удалено, и вместо него опубликовали правильную версию.

"Поздравляю "Канзас-Сити" с великолепной игрой и фантастическим камбеком под огромным давлением. Мы гордимся вами и великим штатом Миссури. Вы — настоящие чемпионы!" — заново написал Трамп.

Удаленный и новый пост президента США. Скриншот аккаунта в Твиттере Дональда Трампа

Напомним, финал сезона по американскому футболу закончился победой "Канзас-Сити" со счетом 31:20. Игра проходила в Майами, Флорида.

Канзас-Сити - город в США на западе штата Миссури. Расположен на берегу реки Миссури. На другом берегу этой же реки находится одноименный город штата Канзас. Вместе они образуют агломерацию Канзас-Сити с населением около 2 млн человек.

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