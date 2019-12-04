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  • Трамп назвал премьера Канады "двуликим" из-за шутки над ним
04 декабря 2019, среда, 23:46 97
Мир 2019-12-05T00:00:01+02:00
Українські Новини
Трамп назвал премьера Канады "двуликим" из-за шутки над ним

Трамп назвал премьера Канады "двуликим" из-за шутки над ним

Борис Джонсон, Эммануэль Макрон, Джастин Трюдо, Трамп Дональд

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на кадры, где мировые лидеры шутят над ним и назвал Джастина Трюдо "двуликим".

Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на "The Independent".

Журналисты спросили у Трампа, видел ли он ролик, где его коллеги Борис Джонсон, Эммануэль Макрон и Джастин Трюдо шутили насчет его пресс-конференции.

"Ну, он двуликий", — высказался Трамп о Трюдо.

Позже Трамп заявил, что после запланированной встречи с датскими лидерами он вернется в Вашингтон. А также добавил, что не будет проводить запланированную пресс-конференцию.

Впоследствии, Трюдо заявил, не сказал ничего плохого о Трампе во время общения на приеме в Букингемском дворце. Трюдо объяснил, что его слова о сотрудниках администрация Белого дома, у которых "отвалились челюсти", касались момента, когда Трамп объявил резиденцию Кэмп-Дэвид местом проведения следующего саммита G7.

"Я поделился с ними впечатлениями от того, как мы узнали о месте проведения саммита. Все знают что отношения между США и Канадой очень хорошие и эффективные, и они глубже, чем просто отношения между Президентом и премьером", — добавил Трюдо.

Трамп во время поездки в Великобританию устроил импровизированную пресс-конференцию, на которой прошелся по поводу слушаний в Конгрессе о его импичменте и на тему "страстного" обмена мнениями, который у него состоялся с Макроном из-за нежелания Франции забирать на свою территорию бойцов ИГ.

Лидеры Великобритании, Франции и Канады подшутили над американским президентом, высмеяв его любовь к затягиванию пресс-конференций.

"Так вот почему он опоздал?", — улыбнулся Борис Джонсон в разговоре с Макроном.

"Он опоздал, потому что он устроил дополнительную пресс-конференцию на 40 минут — у его команды челюсти до пола отвисли", — сказал Трюдо.




Как сообщали Українські Новини, Трамп решил "прогулять" судебное слушание касательно его импичмента. 

Ранее в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. 

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