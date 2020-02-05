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05 лютого 2020, середа, 17:09 13
Америка 2020-02-05T17:35:49+02:00
Українські Новини
Пелосі розірвала текст промови Трампа після його виступу в Конгресі

Пелосі розірвала текст промови Трампа після його виступу в Конгресі

Кира Молчанова
США, Конгресс США, Ненсі Пелосі, Дональд Трамп

Після виступу Дональда Трампа в Конгресі США, спікер Палати представників Ненсі Пелосі, яка ініціювала обмеження повноважень Трампа, демонстративно розірвала текст з його промови. Про це повідомляє АР.

Президент США 4 лютого виступив з щорічним зверненням до нації. Перед прочитанням промови Ненсі Пелосі спробувала потиснути Трапу руку, але президент проігнорував її жест. Спікер у відповідь лише знизала плечима.

Після виступу Пелосі демонстративно розірвала текст промови, яку тільки що прочитав Трамп.

Інцидент потрапив на відео.

 
За словами демократки, цей вчинок ще був "ввічливим, враховуючи наявні альтернативи".

Як повідомляли Українські Новини, президент США Дональд Трамп потрапив в курйозну ситуацію при привітанні переможців Супербоула, фінального матчу сезону NFL.

Раніше Трамп різко відреагував на кадри, де світові лідери жартують над ним і назвав Джастіна Трюдо "дволиким". Журналісти запитали у Трампа, чи бачив він ролик, де його колеги Борис Джонсон, Еммануель Макрон і Джастін Трюдо жартували щодо його прес-конференції. Після цього він скасував заплановану прес-конференцію.

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