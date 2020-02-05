Виробники тютюну можуть скоротити інвестиції в Україну через торгову націнку на сигарети

Виробники сигарет розглядають можливість скорочення своїх інвестиційних програм в Україні у зв'язку з встановленням торгової націнки на сигарети.

Про це йдеться в листі асоціації "Укртютюн" до Президента Володимира Зеленського, передають Українські Новини.

"Враховуючи системну непередбачуваність і непрогнозованість політики держави щодо регулювання ринку тютюнових виробів, виробниками розглядається питання про скорочення інвестиційних програм", - сказано в ньому.

Йдеться про те, що Верховна Рада відмовилася скасувати рішення про прийняття законопроекту №1049, що передбачає врегулювання торгової націнки на сигарети.

За ухвалення проекту постанови №1049-П про скасування результатів голосування за цей законопроект проголосували 145 депутатів при мінімально необхідних 226.

В ході обговорення постанови про скасування результатів голосування за цей законопроект, його автор, депутат Ради від фракції "Європейська солідарність", Олексій Гончаренко заявив, що вважає в цілому законопроект технічним і доцільним, однак, на його думку, правка про встановлення торгової націнки на сигарети призведе до великих втрат державного бюджету.

"Технічний, нормальний законопроект. Але ввечері, перед другим читанням розгляду цього законопроекту, народні депутати від "Слуги народу" внесли туди правку, якої перерозподілили ринок сигарет по всій Україні, маржу від того, хто що повинен отримувати", - сказав він.

У свою чергу ініціатор законопроекту №1049, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") відповів, що ця правка підняла питання про монополію на ринку роздрібного продажу тютюнових виробів.

Таким чином, голова парламенту Дмитро Разумков має право підписати відповідний законопроект і направити його на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

У зв'язку з цим асоціація просить Зеленського застосувати право вето до прийнятого закону і повернути його на повторний розгляд Радою з пропозицією виключити пункт 2 розділу 2 зазначеного закону.

На думку компаній-членів асоціації виробництво сигарет в Україні в умовах запропонованого розподіл доходу між виробником і підприємствами торгівлі стає економічно невиправданим.

Наголошується, що в разі вступу в силу зазначених положень буде істотно обмежена конкуренція як між виробниками та імпортерами, так і між підприємствами роздрібної торгівлі, запропонована норма також стане додатковим чинником подорожчання тютюнових виробів, і сукупно з іншими факторами, додатково буде стимулювати зростання обсягів нелегальної торгівлі.

Як повідомляли Українські Новини, Україна очолила рейтинг контрабандистів сигарет в ЄС.

Нелегальний ринок сигарет в Україні може досягти 50%.