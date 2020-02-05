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05 февраля 2020, среда, 14:22 141
Экономика 2020-02-05T16:00:03+02:00
Українські Новини
"Укртрансгаз" обратился в СНБО из-за ареста всех своих активов

"Укртрансгаз" обратился в СНБО из-за ареста всех своих активов

Григорий Яковенко
Арест счетов, Арест активов, СНБО, Укртрансгаз
Укртрансгаз. Фото: phl.com.ua
Укртрансгаз. Фото: phl.com.ua

Оператор подземных хранилищ газа компания "Укртрансгаз" обратился в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с арестом всех своих счетов и активов.

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза", передают Українські Новини.

"Укртрансгаз" обратился к СНБО по поводу арестов всех счетов и активов предприятия, которые делают невозможным его устойчивую работу и вызывают риски для безопасного функционирования газотранспортной системы государства. После выделения деятельности по транспортировке газа в юридически обособленную компанию ООО "Оператор ГТС Украины", работа "Укртрансгаза" серьезно осложнилась из-за активизации неправомерных действий третьих лиц в отношении противоправного завладения имуществом "Укртрансгаза", - говорится в нем.

Сообщается, что наиболее масштабной является требование 2,336 млрд гривен в пользу ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест".

В "Укртрансгазе" отмечают, что арест счетов предприятия уже привел к потере 50,3 млн гривен.

В свою очередь "Укртрансгаз" расценивает судебное решение, по которому открыто исполнительное производство как неправомерное, а действия истца такими, которые могут иметь признаки мошенничества.

"Аресты всех счетов предприятия, его движимого и недвижимого имущества ставят под угрозу обеспечение надежного функционирования подземных газохранилищ в разгар отопительного сезона. Кроме того, согласно заключенным договорам с ООО "Оператор ГТС Украины", структурные подразделения "Укртрансгаза" оказывают услуги ремонта и технического обслуживания магистральных газопроводов, оборудования газоперекачивающих агрегатов и тому подобное", - подчеркнули в сообщении.

В связи с этим "Укртрансгаз" обращается к СНБО с просьбой защитить права предприятия и не допустить незаконный вывод денежных средств и отчуждения имущества.

Как сообщали Українські Новини, в январе "Укртрансгаз" заявлял о незаконном списании 50,3 млн гривен со своих зарплатных счетов.

Летом 2019 года "Укртрансгаз" заявлял о своем возможном дефолте из-за дефицита средств.

Однако компании удалось договорится о реструктуризации задолженности перед "Эру Трейдинг".

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