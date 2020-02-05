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05 февраля 2020, среда, 11:05 104
Общество 2020-02-05T11:05:35+02:00
Українські Новини
В Полтаве закрыли все школы на карантин

В Полтаве закрыли все школы на карантин

Елена Новикова
Грипп, ОРВИ, Карантин в Полтаве, Карантин в школах
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

В связи с тем, что увеличивается количество заболевших гриппом и ОРВИ, по всей Украине массово закрывают школы на карантин. В Полтаве с 5 февраля до 10 февраля приостановили занятия во всех школах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Полтавского городского совета и исполнительного комитета.

Сообщается, что школы закрываются из-за превышения уровня заболеваемости учащихся.

"В связи с превышением уровня заболеваемости учеников учреждений общего среднего образования города Полтавы коммунальной формы собственности, в целях сохранения здоровья детей, соблюдения требований санитарного законодательства Украины относительно организации образовательного процесса будут приостановлены занятия в учреждениях общего среднего и внешкольного образования с 05.02.2020 по 10.02.2020 (включительно)", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, с 4 февраля в Одесской области закрыли 337 школ на карантин, а во Львове в 17 школах приостановили обучение в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников.

 

 

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