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05 февраля 2020, среда, 10:43 142
Кабмин 2020-02-05T12:45:02+02:00
Українські Новини
Кабмин сегодня проведет заседание

Кабмин сегодня проведет заседание

Надежда Комендантова
Кабмин, Заседание Кабмина, Алексей Гончарук, Правительство
Кабмин. Фото: Кабмин
Кабмин. Фото: Кабмин

В то время, как Кабмин порекомендовал набсовету "Нефтегаза" воздержаться от выплаты премий руководству компании за победу в Стокгольмском арбитраже, правительство проведет заседание в среду, 5 февраля.

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 11:00 и пройдет под председательством премьер-министра Алексея Гончарука.

При этом оно пройдет в закрытом для СМИ режиме.

По итогам заседания планируется брифинг, однако время его проведения на данный момент не указано.

Как сообщали Українськi Новини, Гончарук не представил Раде отчет о работе Кабмина до 4 февраля по поручению Президента Владимира Зеленского.

После скандала, связанного якобы с прослушиванием Алексея Гончарука, 17 января премьер-министр подал заявление об отставке. 

Зеленский после заявления Гончарука об отставке сказал, что дает правительству шанс, но поручает сделать несколько шагов, в том числе провести кадровые изменения, разделить некоторые ранее объединенные министерства и урегулировать вопрос с зарплатами и премиями руководителям министерств и госкомпаний.

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