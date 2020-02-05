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  • Лесной кодекс, кнопкодавство в Раде и отмена строевого устава в ВСУ: чем займутся депутаты в среду
05 февраля 2020, среда, 09:21 1729
Политика 2020-02-05T09:29:20+02:00
Українські Новини
Лесной кодекс, кнопкодавство в Раде и отмена строевого устава в ВСУ: чем займутся депутаты в среду

Лесной кодекс, кнопкодавство в Раде и отмена строевого устава в ВСУ: чем займутся депутаты в среду

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Повестка дня, Депутаты, Народные депутаты
Верховная Рада. Скриншот youtube/Верховная Рада
Верховная Рада. Скриншот youtube/Верховная Рада

Верховная Рада, 3-я сессия которой открылась 4 февраля,  на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект №2466 об отмене строевого устава Вооруженных сил.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Согласно ей, Рада рассмотрит во 2-м чтении законопроекты №2042 касательно инфраструктуры объектов строительства, в 1-м чтении - законопроекты №2483 об упрощении досудебного расследования ряда нарушений, №2259 о реформировании патентного законодательства, №2379 об инвентаризации лесов, №2466 об отмене строевого устава Вооруженных сил, №1220 касательно устранения коллизий в законе о нотариате, №2283 о праве на пенсии и №2136 о ресторанном хозяйствовании.

Кроме того, Рада намерена рассмотреть ратификацию соглашения с Литвой о трудовой миграции (законопроект №0021) и законопроекты №2075 о молодежных центрах, №2351 об имплементации директив Европейского Союза в сфере охраны природы, №1149 об усилении ответственности за поджог леса.

В повестке дня также указаны законопроекты об изменениях в Конституцию №1015 о предоставлении народу права законодательной инициативы, №1016 о введении уполномоченных Рады по соблюдению Конституции и законов в отдельных сферах, №1027 о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование, а также законопроекты №2590 касательно гражданства.

Как сообщали Українськi Новини, 4 февраля Рада отклонила законопроект о закреплении в Конституции полномочий Президента по назначению и увольнению директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Рада во вторник рассматривала сокращение количества депутатов с 450 до 300 и введение пропорциональной избирательной системы.

Тем временем, сегодня истек срок обещания Гончарука отчитаться в Раде о работе Кабмина

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