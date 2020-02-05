Минфин сократил размещение ОВГЗ

Министерство финансов 4 февраля разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,3 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

Министерство финансов на аукционе 4 февраля 2020 предложило инвесторам номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 6 месяцев, 1 год и 3 года.

По итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено 2 328 млн гривен (6-месячные ОВГЗ - 271 млн гривен, 1-летние ОВГЗ - 1114 млн гривен, 3-летние ОВГЗ - 944 мливен).

При этом общий спрос со стороны инвесторов превысил 4 млрд гривен.

Средневзвешенная доходность 3-летних гривневых ОВГЗ уменьшилась на 17 базисных пунктов и составила 9,84%.

Доходность 6-месячных бумаг составила 9,60% (уменьшение на 43 б.п.), 1-летних - 9,77% (уменьшение на 14 б.п.).

Министерство финансов в 2019 году привлекло в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

В январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи.

Ситибанк возглавил рейтинг первичных дилеров ОВГЗ Министерства финансов по объемам покупки облигаций в 2019 году.