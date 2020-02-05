Боевики на Донбассе применили против украинских военных тяжелое вооружение

За прошедшие сутки, 4 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении на странице штаба Операции объединенных сил в социальной сети Facebook.

Боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На восточном направлении боевики совершили пять обстрелов: вблизи Марьинки, неподалеку Красногоровки, в районе населенного пункта Авдеевка, рядом с Песками, вблизи Старогнатовки.

Семь обстрелов со стороны боевиков было зафиксировано на северном направлении: дважды рядом с Новотошковское, два раза вблизи Майского, два раза в районе населенного пункта Орехово, неподалеку Новолуганского.

Вчера, 4 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого.

За текущие сутки потерь нет.

Как сообщали Українські Новини, 3 февраля, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, еще один – получил боевую травму.

2 февраля боевики 12 раз обстреляли позиции сил ООС, 2 военных ранены.

Кроме того, 1 февраля боевики 15 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный погиб, 2 ранены.