В случае задержек пенсий, зарплат и стипендий хотят ввести компенсацию

В то время, как в Украине постепенно будут повышать пенсионный возраст, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде установить исключительный перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых начисляется компенсация. Об этом говорится в законопроекте №2814 от 28 января, передают Українські Новини. В частности, Кабмин предлагает установить, что к таким доходам относятся: пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии); социальные выплаты; стипендии; заработная плата (денежное обеспечение); сумма индексации денежных доходов граждан. Сейчас закон "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" от 19 октября 2000 года предусматривает, что к таким доходам относятся: пенсии; социальные выплаты; стипендии; заработная плата (денежное обеспечение) и другие. По мнению Кабмина, определение исчерпывающего перечня денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых начисляется компенсация, будет способствовать избежанию споров при начислении компенсации. В пояснительной записке отмечается, что согласно заключению антикоррупционной экспертизы закон "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты", содержит положения, приводящее или которые могут привести к совершению коррупционных правонарушений (коррупциогенный фактор), а именно нечеткость установленной административной процедуры принятия управленческих решений. Согласно закону, сумма компенсации исчисляется путем умножения суммы начисленного, но не выплаченного гражданину дохода за соответствующий месяц (после удержания налогов и обязательных платежей) на индекс инфляции в период невыплаты дохода. Как сообщали Українські Новини, минимальная зарплата украинцев почти в 12 раз меньше, чем в некоторых странах ЕС. Тем временем, пенсии в Украине в 2020 повысят дважды.