Топ-5 вкусных и простых рецептов на День всех влюбленных

14 ферваля украинцы празднуют День святого Валентина. В этот день принято обмениваться подарками со своими вторыми половинками, устраивать совместные прогулки. Девушки также готовят романтические завтраки и ужины. О том, что можно приготовить в День всех влюбленных, расскажут Українські Новини.

Слойки с сердечком

Для таких слоек понадобится слоеное тесто, джем и желток. Сперва нужно раскатать тесто и разрезать на прямоугольники. На одной стороне формой необходимо вырезать сердечко, а вторую - смазать джемом. После этого тесто сложите пополам, слепите края и смажьте взбитым желтком. Запекать слойки следует 20 минут при температуре 200 градусов Цельсия. Такие слойки отлично подойдут на завтрак.

Горячий шоколад

Для горячего шоколада необходимо взять 40 г белого шоколада, 250 мл молока, 2 ст. ложки зефира маршмэллоу, розовый пищевой краситель и сахар по вкусу. Молоко нужно перелить в кастрюлю, добавить туда сахар и шоколад и поставить на медленный огонь. Молоко следует помешивать для того, чтобы шоколад растопился. Добавьте немного красителя и размешайте, чтобы цвет стал равномерным. После этого перелейте все в стакан или чашку и добавьте сверху маршмеллоу.

Медальоны из свинины в соусе из апельсина и киви.

400 г свиной вырезки необходимо нарезать толщиной 1,5 см, натереть солью и перцем. Пока мясо маринуется необходимо приготовить соус. Обжарьте 2 средние луковицы, добавьте 4 киви (его нужно нарезать кубиками) и протушите все вместе на маленьком огне. Влейте 100 мл апельсинового сока и взбейте все это блендером. Медальоны нужно обжарить до золотичтой корочки, выложить на тарелку и полить соусом.

Ризотто с овощами

Одну среднюю луковицу нарезать кубиками и обжарить на растительном масле. Добавить туда измельченный зубчик чеснока, 1 нарезанную кубиками морковь и жарить 1-2 минуты. Затем в сковородку необходимо высыпать 1 стакан риса и немного его обжарить. Влейте туда 80 г белого сухого вина. Сделайте огонь больше и обжаривайте все вместе пока не выпарится вино. После этого добавьте в сковородку 2 измельченных помидора, 100 г горошка, 300 мл воды, соль, перец и готовьте это 10 минут. Затем следует положить 150 г брокколи и 150 г стручковой фасоли и оставить томиться еще на 10 минут и блюдо будет готово.

Салат "Мужской каприз"

Отварить 4 яйца и 500 г мяса. Отварное мясо порезать кубиками, переложить в емкость небольшим слоем, намазать майонезом, посыпать маринованным луком, порезанным кубиками. Вареные яйца порезать на мелкие кубики, посыпать маринованным луком, намазать майонезом. Сверху украсить все твердым сыром.

Ранее Українські Новини о том, как можно приготовить вкусную пасту и хрустящий попкорн.