подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 января 2020, понедельник, 21:01 17
Lifestyle 2020-01-27T23:56:05+02:00
Українські Новини
Топ-5 вкусных и простых рецептов на День всех влюбленных

Топ-5 вкусных и простых рецептов на День всех влюбленных

Елена Новикова
рецепты, Еда, праздничный стол, День Святого Валентина
Еда в ресторане. Фото: pixabay
Еда в ресторане. Фото: pixabay

14 ферваля украинцы празднуют День святого Валентина. В этот день принято обмениваться подарками со своими вторыми половинками, устраивать совместные прогулки. Девушки также готовят романтические завтраки и ужины. О том, что можно приготовить в День всех влюбленных, расскажут Українські Новини.

Слойки с сердечком

Для таких слоек понадобится слоеное тесто, джем и желток. Сперва нужно раскатать тесто и разрезать на прямоугольники. На одной стороне формой необходимо вырезать сердечко, а вторую - смазать джемом. После этого тесто сложите пополам, слепите края и смажьте взбитым желтком. Запекать слойки следует 20 минут при температуре 200 градусов Цельсия. Такие слойки отлично подойдут на завтрак.

Горячий шоколад

Для горячего шоколада необходимо взять 40 г белого шоколада, 250 мл молока, 2 ст. ложки зефира маршмэллоу, розовый пищевой краситель и сахар по вкусу. Молоко нужно перелить в кастрюлю, добавить туда сахар и шоколад и поставить на медленный огонь. Молоко следует помешивать для того, чтобы шоколад растопился. Добавьте немного красителя и размешайте, чтобы цвет стал равномерным. После этого перелейте все в стакан или чашку и добавьте сверху маршмеллоу.

Медальоны из свинины в соусе из апельсина и киви.

400 г свиной вырезки необходимо нарезать толщиной 1,5 см, натереть солью и перцем. Пока мясо маринуется необходимо приготовить соус. Обжарьте 2 средние луковицы, добавьте 4 киви (его нужно нарезать кубиками) и протушите все вместе на маленьком огне. Влейте 100 мл апельсинового сока и взбейте все это блендером. Медальоны нужно обжарить до золотичтой корочки, выложить на тарелку и полить соусом.

Ризотто с овощами

Одну среднюю луковицу нарезать кубиками и обжарить на растительном масле. Добавить туда измельченный зубчик чеснока, 1 нарезанную кубиками морковь и жарить 1-2 минуты. Затем в сковородку необходимо высыпать 1 стакан риса и немного его обжарить. Влейте туда 80 г белого сухого вина. Сделайте огонь больше и обжаривайте все вместе пока не выпарится вино. После этого добавьте в сковородку 2 измельченных помидора, 100 г горошка, 300 мл воды, соль, перец и готовьте это 10 минут. Затем следует положить 150 г брокколи и 150 г стручковой фасоли и оставить томиться еще на 10 минут и блюдо будет готово.

Салат "Мужской каприз"

Отварить 4 яйца и 500 г мяса. Отварное мясо порезать кубиками, переложить в емкость небольшим слоем, намазать майонезом, посыпать маринованным луком, порезанным кубиками. Вареные яйца порезать на мелкие кубики, посыпать маринованным луком, намазать майонезом. Сверху украсить все твердым сыром.

Ранее Українські Новини о том, как можно приготовить вкусную пасту и хрустящий попкорн.

 

Больше новостей о: рецепты Еда праздничный стол День Святого Валентина

Китайский Новый Год: рецепт традиционных пельменей...
В Австралии сбросили с воздуха тысячи килограмм ед...
Рождественский Святвечер: 12 постных блюд на празд...
Жители США неожиданно получили поздравления ко Дню...
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте
Суд арестовал подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина на 40 суток в Болгарии
Новости
Экс-главу одесской ГосЧС отправили под ночной домашний арест 23:35
Бой Гарсия-Редкач. Фото: Интер
Поединок Редкача и Хегая посмотрели два миллиона телезрителей 23:22
Украинские разведчики захватили в плен боевика "ДНР" 23:00
Владимир Вятрович
Вятрович похвалил выступление Зеленского, где тот обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте 22:35
3 члена экипажа "скорой помощи" госпитализированы из-за ДТП во Львове 22:22
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник 13:22
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
Зеленский поддержал желание Главного раввина Украины признать митрополита Шептицкого Праведником народов мира 16:17
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
Обострение на Донбассе: двое военных погибли, еще двое ранены 20:45
больше новостей
Более двух тысяч человек во всем мире заболели новым коронавирусом, 56 человек погибли, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok