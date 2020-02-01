подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
01 февраля 2020, суббота, 07:05 14
Lifestyle 2020-02-01T07:05:01+02:00
Українські Новини
Три простых рецепта десерт в День святого Валентина

Три простых рецепта десерт в День святого Валентина

Кира Молчанова
Десерты, рецепты, День Святого Валентина, Рецепты на День святого Валентина
Торт ко Дню всех влюбленных. Фото: Рixabay
Торт ко Дню всех влюбленных. Фото: Рixabay

В каждой стране по-разному отмечают День святого Валентина, но чаще всего влюбленные стараются выразить свои чувства с помощью сладостей. Українські Новини подобрали три простых рецепта десертов, которыми можно порадовать вторую половину.

Пирог "Святой Валентин"

Понадобится:

  • сливочное масло — 225 г;
  • сахар — 225 г;
  • яйца — 4 шт;
  • свежее молоко —2 ст.л.
  • пшеничная мука — 225 г;
  • какао-порошок — 55 г;

Сливочное мало и сахар перемешивают и взбивают. После этого к ним добавляют яйца, молоко, муку и какао. Полученную смесь нужно тщательно вымешать ложкой или миксером, чтобы не осталось комочков. Готовое тесто перекладывают в форму, предварительно смазанную сливочным маслом.

Форму нужно поставить в духовку и выпекать примерно 50 минут.

Охлажденный корж разрезают на две части, чтобы получилось два слоя-сердца.

Теперь берем:

  • взбитые сливки — 300 мл;
  • малина (желательно свежая) — 200 г;
  • растопленный шоколад — 150 г;
  • ягоды малины — еще 50 г;
  • засахаренные лепестки роз.

Сливки нужно смешать с малиной и смазать полученным кремом оба коржа, а потом соединить их между собой. Сверху малиной выкладывают сердце, а середину заполняют засахаренными лепестками.

Зефир в форме сердца. Фото: РixabayЗефир в форме сердца. Фото: Рixabay

Зефирные "валентинки"

Для приготовления блюда понадобится зефир или воздушная пастила. Цвет может быть любым, но предпочтительнее розовый или красный. С помощью формы из зефирок выдавливают сердечки и насаживают их на деревянные шпажки. Самое верхнее сердечко окунают в растопленный на водяной бане шоколад – белый или молочный. Пока шоколад не застыл, его обсыпают разноцветным съедобным конфетти. Так за 15 минут можно приготовить необычный романтичный десерт.

Печенье с мороженным. Фото: РixabayПеченье с мороженным. Фото: Рixabay

Сэндвичи с мороженным

Понадобится:

  • яйцо — 1 шт;
  • сахар — 50 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • какао-порошок — 1 ч.л;
  • мука — 200 г;
  • мороженное.

Куриное яйцо нужно сбить с сахаром до воздушной пены и добавить размягченное масло. В смесь постепенно вводят какао-порошок и просеянную муку. Тесто нужно заместить и раскатать, а потом с помощью специальной формы вырезать сердечки. Заготовки отправляют в духовку и выпекают 20-30 минут.

Когда печенье остынет, его смазывают толстым слоем мороженного и накрывают второй "печенюшкой". Сверху десерт можно украсить расплавленным шоколадом или сливками.

Ранее Українські Новини писали, что можно приготовить на день Всех влюбленных.

Больше новостей о: Десерты рецепты День Святого Валентина Рецепты на День святого Валентина

МВД заявляет, что алиби подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оказалось ложью
Сегодня Украина должна выплатить МВФ 55 млн спецправ заимствования
Новости
Только четверо "слуг народа" посетили Давос за свой счет, остальные – за деньги олигархов, - Дубинский 08:17 Список
Сегодня заработала программа доступного кредитирования для предпринимателей 07:02
Какие изменения в законе ожидают украинцев в 2020 году, – эксперт 07:00
От двух до 217 тыс. гривен: сколько потратили министры на командировки в прошлом году 07:00 Документ
Сегодня Украина должна выплатить МВФ 55 млн спецправ заимствования 00:05
больше новостей
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн гривен зарплаты в месяц 12:31 Документ
Истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников 07:00
Дмитрий Ярош (держит флаг) и Виктор Пилипенко (с закрытыми глазами). Фото: Facebook
Ярош заявил, что никогда не видел на фронте геев, хотя фото он стоит с одним из них 15:33
больше новостей
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
В Раде нет 300 голосов для отмены адвокатской монополии, - нардеп Цимбалюк 16:25
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса 23:20
Провайдеры не поддерживали закон о медиа, назвав инициативы законодателей "адептами сталинизма" 20:03
больше новостей
От двух до 217 тыс. гривен: сколько потратили министры на командировки в прошлом году
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok