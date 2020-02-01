Три простых рецепта десерт в День святого Валентина

В каждой стране по-разному отмечают День святого Валентина, но чаще всего влюбленные стараются выразить свои чувства с помощью сладостей. Українські Новини подобрали три простых рецепта десертов, которыми можно порадовать вторую половину.

Пирог "Святой Валентин"

Понадобится:

сливочное масло — 225 г;

сахар — 225 г;

яйца — 4 шт;

свежее молоко —2 ст.л.

пшеничная мука — 225 г;

какао-порошок — 55 г;

Сливочное мало и сахар перемешивают и взбивают. После этого к ним добавляют яйца, молоко, муку и какао. Полученную смесь нужно тщательно вымешать ложкой или миксером, чтобы не осталось комочков. Готовое тесто перекладывают в форму, предварительно смазанную сливочным маслом.

Форму нужно поставить в духовку и выпекать примерно 50 минут.

Охлажденный корж разрезают на две части, чтобы получилось два слоя-сердца.

Теперь берем:

взбитые сливки — 300 мл;

малина (желательно свежая) — 200 г;

растопленный шоколад — 150 г;

ягоды малины — еще 50 г;

засахаренные лепестки роз.

Сливки нужно смешать с малиной и смазать полученным кремом оба коржа, а потом соединить их между собой. Сверху малиной выкладывают сердце, а середину заполняют засахаренными лепестками.

Зефир в форме сердца. Фото: Рixabay

Зефирные "валентинки"

Для приготовления блюда понадобится зефир или воздушная пастила. Цвет может быть любым, но предпочтительнее розовый или красный. С помощью формы из зефирок выдавливают сердечки и насаживают их на деревянные шпажки. Самое верхнее сердечко окунают в растопленный на водяной бане шоколад – белый или молочный. Пока шоколад не застыл, его обсыпают разноцветным съедобным конфетти. Так за 15 минут можно приготовить необычный романтичный десерт.

Печенье с мороженным. Фото: Рixabay

Сэндвичи с мороженным

Понадобится:

яйцо — 1 шт;

сахар — 50 г;

сливочное масло — 50 г;

какао-порошок — 1 ч.л;

мука — 200 г;

мороженное.

Куриное яйцо нужно сбить с сахаром до воздушной пены и добавить размягченное масло. В смесь постепенно вводят какао-порошок и просеянную муку. Тесто нужно заместить и раскатать, а потом с помощью специальной формы вырезать сердечки. Заготовки отправляют в духовку и выпекают 20-30 минут.

Когда печенье остынет, его смазывают толстым слоем мороженного и накрывают второй "печенюшкой". Сверху десерт можно украсить расплавленным шоколадом или сливками.

Ранее Українські Новини писали, что можно приготовить на день Всех влюбленных.