Три простых рецепта десерт в День святого Валентина

В каждой стране по-разному отмечают День святого Валентина, но чаще всего влюбленные стараются выразить свои чувства с помощью сладостей. Українські Новини подобрали три простых рецепта десертов, которыми можно порадовать вторую половину. Пирог "Святой Валентин" Понадобится: сливочное масло — 225 г; сахар — 225 г; яйца — 4 шт; свежее молоко —2 ст.л. пшеничная мука — 225 г; какао-порошок — 55 г; Сливочное мало и сахар перемешивают и взбивают. После этого к ним добавляют яйца, молоко, муку и какао. Полученную смесь нужно тщательно вымешать ложкой или миксером, чтобы не осталось комочков. Готовое тесто перекладывают в форму, предварительно смазанную сливочным маслом. Форму нужно поставить в духовку и выпекать примерно 50 минут. Охлажденный корж разрезают на две части, чтобы получилось два слоя-сердца. Теперь берем: взбитые сливки — 300 мл; малина (желательно свежая) — 200 г; растопленный шоколад — 150 г; ягоды малины — еще 50 г; засахаренные лепестки роз. Сливки нужно смешать с малиной и смазать полученным кремом оба коржа, а потом соединить их между собой. Сверху малиной выкладывают сердце, а середину заполняют засахаренными лепестками. Зефир в форме сердца. Фото: Рixabay Зефирные "валентинки" Для приготовления блюда понадобится зефир или воздушная пастила. Цвет может быть любым, но предпочтительнее розовый или красный. С помощью формы из зефирок выдавливают сердечки и насаживают их на деревянные шпажки. Самое верхнее сердечко окунают в растопленный на водяной бане шоколад – белый или молочный. Пока шоколад не застыл, его обсыпают разноцветным съедобным конфетти. Так за 15 минут можно приготовить необычный романтичный десерт. Печенье с мороженным. Фото: Рixabay Сэндвичи с мороженным Понадобится: яйцо — 1 шт; сахар — 50 г; сливочное масло — 50 г; какао-порошок — 1 ч.л; мука — 200 г; мороженное. Куриное яйцо нужно сбить с сахаром до воздушной пены и добавить размягченное масло. В смесь постепенно вводят какао-порошок и просеянную муку. Тесто нужно заместить и раскатать, а потом с помощью специальной формы вырезать сердечки. Заготовки отправляют в духовку и выпекают 20-30 минут. Когда печенье остынет, его смазывают толстым слоем мороженного и накрывают второй "печенюшкой". Сверху десерт можно украсить расплавленным шоколадом или сливками. Ранее Українські Новини писали, что можно приготовить на день Всех влюбленных.