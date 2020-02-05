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05 февраля 2020, среда, 07:05 61
Жизнь 2020-02-05T07:05:02+02:00
Українські Новини
Рецепт вкусного и простого десерта ко Дню святого Валентина

Рецепт вкусного и простого десерта ко Дню святого Валентина

Елена Новикова
Еда, День Святого Валентина, Десерты, рецепты
Десерт. Фото: pixabay.com
Десерт. Фото: pixabay.com

Каждая страна имеет свои традиции празднования Дня святого Валентина. Но чаще всего, желая сделать приятно своей второй половинке, влюбленные готовят что-то сладенькое. О том, как легко и быстро приготовить десерт в День всех влюбленных, расскажут Українські Новини.

Маффины "Красный бархат" 

Маффины. Скриншот: YouTube/Yuliya Small Маффины. Скриншот: YouTube/Yuliya Small

Ингридиенты:

  • 200 гр муки;
  • 10 гр какао-порошка;
  • 150 гр сахара;
  • 5 гр разрыхлителя;
  • 90 гр растительного масла;
  • 150 гр кефира;
  • 1 яйцо (СО);
  • 1 чайная ложка красного пищевого красителя;
  • 90 гр сливочного масла;
  • 225 гр творожного сыра;
  • 75 гр сахарной пудры;
  • 10 гр сахарной пудры.

Сперва необходимо смешать все сухие ингредиенты. Затем в отдельной емкости нужно смешать яйцо, масло и кефир и пищевой краситель. После этого соедините сухие ингредиенты с жидкими и тщательно перемешайте до однородности. Тесто готово.

Форму для маффинов в виде сердца наполните тестом на 2/3 объема. Запекать при температуре 175 градусов 20 минут. Маффины должны стать упругими на ощупь.

Пока пекутся маффины, можно приготовить сливочный крем. Для этого необходимо взбить размягченное масло, сахарную пудру, ванильный сахар и творожный сыр до однородного пышного крема.

После того, как маффины остынут, их нужно украсить кремом.

Ранее Українські Новини рассказывали о том, какие десерты можно приготовить на День святого Валентина и что можно приготовить на романтический ужин.

 

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