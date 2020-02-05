Рецепт вкусного и простого десерта ко Дню святого Валентина

Каждая страна имеет свои традиции празднования Дня святого Валентина. Но чаще всего, желая сделать приятно своей второй половинке, влюбленные готовят что-то сладенькое. О том, как легко и быстро приготовить десерт в День всех влюбленных, расскажут Українські Новини. Маффины "Красный бархат" Маффины. Скриншот: YouTube\/Yuliya Small Ингридиенты: 200 гр муки; 10 гр какао-порошка; 150 гр сахара; 5 гр разрыхлителя; 90 гр растительного масла; 150 гр кефира; 1 яйцо (СО); 1 чайная ложка красного пищевого красителя; 90 гр сливочного масла; 225 гр творожного сыра; 75 гр сахарной пудры; 10 гр сахарной пудры. Сперва необходимо смешать все сухие ингредиенты. Затем в отдельной емкости нужно смешать яйцо, масло и кефир и пищевой краситель. После этого соедините сухие ингредиенты с жидкими и тщательно перемешайте до однородности. Тесто готово. Форму для маффинов в виде сердца наполните тестом на 2\/3 объема. Запекать при температуре 175 градусов 20 минут. Маффины должны стать упругими на ощупь. Пока пекутся маффины, можно приготовить сливочный крем. Для этого необходимо взбить размягченное масло, сахарную пудру, ванильный сахар и творожный сыр до однородного пышного крема. После того, как маффины остынут, их нужно украсить кремом. Ранее Українські Новини рассказывали о том, какие десерты можно приготовить на День святого Валентина и что можно приготовить на романтический ужин.