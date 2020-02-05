Рецепт вкусного и простого десерта ко Дню святого Валентина

Каждая страна имеет свои традиции празднования Дня святого Валентина. Но чаще всего, желая сделать приятно своей второй половинке, влюбленные готовят что-то сладенькое. О том, как легко и быстро приготовить десерт в День всех влюбленных, расскажут Українські Новини.

Маффины "Красный бархат"

Маффины. Скриншот: YouTube/Yuliya Small

Ингридиенты:

200 гр муки;

10 гр какао-порошка;

150 гр сахара;

5 гр разрыхлителя;

90 гр растительного масла;

150 гр кефира;

1 яйцо (СО);

1 чайная ложка красного пищевого красителя;

90 гр сливочного масла;

225 гр творожного сыра;

75 гр сахарной пудры;

10 гр сахарной пудры.

Сперва необходимо смешать все сухие ингредиенты. Затем в отдельной емкости нужно смешать яйцо, масло и кефир и пищевой краситель. После этого соедините сухие ингредиенты с жидкими и тщательно перемешайте до однородности. Тесто готово.

Форму для маффинов в виде сердца наполните тестом на 2/3 объема. Запекать при температуре 175 градусов 20 минут. Маффины должны стать упругими на ощупь.

Пока пекутся маффины, можно приготовить сливочный крем. Для этого необходимо взбить размягченное масло, сахарную пудру, ванильный сахар и творожный сыр до однородного пышного крема.

После того, как маффины остынут, их нужно украсить кремом.

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