День святого Валентина: традиции в разных странах

День святого Валентина – достаточно молодой, но уже обросший традициями праздник. Его отмечают во всем мире, и везде есть своя изюминка. Українські Новини, которые уже рассказали о новогодних традициях в Китае, изучили, как в мире празднуют День всех влюбленных.

Америка

В Америке этот день отмечают достаточно давно – с XVIII века. Но только в XIX веке праздник стал популярным благодаря сахарозаводчикам, которые стали использовать дешевую сахарную свеклу. Гораздо больше людей смогли позволить себе сладости, и печенье в виде сердечек приобрели особенную популярность. Оттуда массовая культура разнесла современную традицию празднования – с поздравительными открытками, которые изготавливают даже дети.

Франция

Кроме открыток-сердечек здесь принято дарить конфеты, белье, романтичные путешествия, розовые йогурты и прочие подарки со смыслом. Пары обычно ходят в рестораны ужинать при свечах.

Великобритания

Здесь валентинки посылают не только любимым, но и питомцам. Детей в этот день наряжают как взрослых. В таком виде они ходят по улицам от дома к дому и поют песни. За это им раздают сладости.

Италия

14 февраля здесь называют "сладким днем", поэтому подарки здесь соответственные: шоколадные конфеты, печенье и мармелад в форме сердечек, пряники в розовой глазури, восточные сладости.

Германия

В этот день пары, которые собираются вступать в брак, посещают церковь и получают благословение от родителей. Также в этот день назначают помолвки и просят руки любимого человека. В этот день девушки на выданье гадают: едят накануне сваренное яйцо и идут спать. Во сне к ним должен прийти суженый.

Австралия

Раньше австралийцы, желавшие добиться благосклонности своих поклонниц, дарили им чучела экзотических птиц. Сейчас мода на подарки стала гуманнее, и мужчины дарят традиционные цветы и конфеты.

Египет

В феврале в Египте разгар курортного сезона. Празднуют здесь в основном иностранные туристы, для которых в отелях организовывают концертные программы, романтичные ужины, запоминающиеся встречи. Местное мусульманское население равнодушно к дню, названному в честь католического святого.

Канада

По давней канадской традиции девушки могут сами сделать предложение понравившемуся парню. Если тот откажется, то с него потребуют штраф или даже посадят в тюрьму. Но если у такого мужчины уже есть избранница, то его не наказывают.

Исландия

Этот день совпадает с языческим праздником огня. Молодые люди жгут костры, прыгают через них, а потом девушки делают из угольков украшения, которые дарят понравившимся парням.

Австрия

Здесь принято ехать в городок Крумбах, что рядом с Мюнхеном. Там есть церковь, заложенная в честь Святого Валентина. Еще среди австрийских мужчин есть традиция – дарить своим избранницам букеты цветов, которые она любит больше всего. Считается, что ошибаться с выбором в этот день нельзя. А вот дарить мужчинам подарки тут не принято.

Польша

Как гласит легенда, именно там жил тот самый святой Валентин. Поэтому влюбленные стараются посетить Познаньскую метрополию, где якобы он обитал. Там находится его икона, перед которой молятся счастливому браку.

Япония

Сюда праздник тоже пришел с Запада. 14 февраля здесь проводят конкурс на самое громкое признание в любви. Правила простые: мужчина или женщина должны как можно громче заявить о своих чувствах. Победители получают романтические подарки. Девушки и женщины дарят мужчинам шоколадные конфеты. Ответные подарки – белый шоколад – женщины обычно получают 14 марта.

Традиции празднования Дня святого Валентина у многих народов отличаются, но объединяет их желание выразить свою любовь с помощью цветов, открыток, конфет и романтичных ужинов.

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