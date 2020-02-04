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  • Слідом за Кіану Рівзом, в українському підручнику з'явилася карта з гри Skyrim
04 лютого 2020, вівторок, 17:14 8
Життя 2020-02-04T18:30:03+02:00
Українські Новини
Слідом за Кіану Рівзом, в українському підручнику з'явилася карта з гри Skyrim

Слідом за Кіану Рівзом, в українському підручнику з'явилася карта з гри Skyrim

Кира Молчанова
География, Видання підручників, Skyrim, Курйози
Карта з комп'ютерної гри Skyrim. Фото: elderscrolls.bethesda.net
Карта з комп'ютерної гри Skyrim. Фото: elderscrolls.bethesda.net

Після того, як в українському підручнику з всесвітньої історії за 10 клас виявили фотографію відомого мема з канадським актором Кіану Рівзом, в іншому шкільному підручнику — з географії — знайшли зображення карти з комп'ютерної гри Skyrim. Про це на своїй сторінці в Facebook написав Іван Примаченко.

"... Підручник географії 6 класу авторства Пестушко і Уварової. Які вирішили проілюструвати розділ "Земля на плані і карті" картою з відомої комп'ютерної гри Skyrim. Так і хочеться закричати Фус Рв Так і відправитися на пошуки драконів", — написав блогер на своїй сторінці.

Скріншот сторінки підручника і карта з гри. Скріншот: Facebook/Ivan PrymachenkoСкріншот сторінки підручника і карта з гри. Скріншот: Facebook/Ivan Prymachenko

Зображення карти знаходиться на сторінці 36 підручника в розділі "Земля на планеті і карті. Орієнтація на місцевості".

В якості підтвердження своїх слів Іван опублікував посилання на сам підручник, який рекомендує Міністерство освіти.

Коментатори в соціальній мережі жартують: "Хтось коли-то трохи довчився... і воно вилізло". Інші користувачі припускають, що зображення — це "пасхалочки" для фанатів.

Раніше Українські Новини розповіли, як соцмережі відреагували на пропозицію депутата від партії "Слуга народу" Євгена Брагара продати собаку "елітної" породи для того, щоб заплатити за комунальні послуги.

До цього згадували, які меми були популярні в 2019 році.

 

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