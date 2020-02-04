Слідом за Кіану Рівзом, в українському підручнику з'явилася карта з гри Skyrim

Після того, як в українському підручнику з всесвітньої історії за 10 клас виявили фотографію відомого мема з канадським актором Кіану Рівзом, в іншому шкільному підручнику — з географії — знайшли зображення карти з комп'ютерної гри Skyrim. Про це на своїй сторінці в Facebook написав Іван Примаченко.

"... Підручник географії 6 класу авторства Пестушко і Уварової. Які вирішили проілюструвати розділ "Земля на плані і карті" картою з відомої комп'ютерної гри Skyrim. Так і хочеться закричати Фус Рв Так і відправитися на пошуки драконів", — написав блогер на своїй сторінці.

Скріншот сторінки підручника і карта з гри. Скріншот: Facebook/Ivan Prymachenko

Зображення карти знаходиться на сторінці 36 підручника в розділі "Земля на планеті і карті. Орієнтація на місцевості".

В якості підтвердження своїх слів Іван опублікував посилання на сам підручник, який рекомендує Міністерство освіти.

Коментатори в соціальній мережі жартують: "Хтось коли-то трохи довчився... і воно вилізло". Інші користувачі припускають, що зображення — це "пасхалочки" для фанатів.

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