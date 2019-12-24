Потрясающий Киану Ривз, малыш Йода и Зеленский заполонили интернет: главные мемы 2019 года

Уходящий 2019 год был богат на хайповые темы. Тут и мемы о которых все говорили несколько недель, а потом забыли, и любимые интернет-герои, которые, по всей видимости, будут вечно в тренде.

Вспоминить о любимых героях и крутых событиях поможет "Мемепедия" и их подборка трендовых мемасов.

Женщина орет на кота

Самый интересный мем 2019 года это конечно же кот в ресторане и женщина, которая на него кричит. Оказалось, что пародии на него можно встретить буквально везде. И кот Смагл действительно не любит овощи.

История с котом в ресторане доказівает, что хоть времена и меняются, но любовь к котикам живет всегда.

Ъуъ Съука

Котики и абстрактные мемы сплелась воедино и породили мем Ъуъ Съука. Беспощадно отфотожабленный черный кот выглядит одновременно грозно и мило. Оказалось, что этот мем применим во многих ситуациях. Маленький Йода

Под конец года мем про Малыша Йоду всколхнул интернет. Персонаж сопровождает сурового мандалорца и выглядит просто очаровательно. Пользователи сети готовы умиляться каждому его действию.

Потрясающий Киану Ривз

Ну и каким же может быть год, если в нем нет Киану Ривза. Все началось с появления актера в игре Cyberpunk 2077. Киану лично присутствовал на презентации и обменялся добрыми словами со своим фанатом. Так появился мем "Ты потрясающий". Он стал настолько популярным и вирусным, что даже пародии на него превратились в отдельные мемы.

Выйди отсюда, разбойник

Президент Украины Владимир Зеленский — еще один человек, для которого 2019 год был по-настоящему чудесным.

На новой должности Зеленский ведет себя очень непосредственно. Он выгнал чиновника с совещания фразой "Выйди отсюда, разбойник". Фраза стала одним из самых популярных мемов в 2019.

Олег Монгол и его друзья

Обычный мужчина из Хакасии завел инстаграм и стал человеком-мемом. Олег Монгол и его друзья Безумный Пашка и Дикая Иришка несколько лет снимали разные видео и скетчи, но по неизвестнм причинам именно в 2019 году они стали по-настоящему популярными. Приветствие Монгола "Роднулькины мои" стало отдельным мемом.

Окей бумер

Тема противостояния поколений часто фигурировала в мемах, но в 2019 году стала особенно заметной. Мем "Окей бумер" стал универсальным ответом всем, кто кажется вам скучным старпером.

FaceApp, Gradient, Deepfake и другие технологии

Технологии все больше интегрируются в нашу жизнь и предлагают новые возможности. В том числе, возможности для развлечений. В этом году выстрелили сразу несколько сервисов, работающих на основе нейросетей.

Майк с лицом Салли

Благодаря технологии замены лиц мы получили один из самых ярких мемов 2019 года — Майка Вазовски с лицом Салли. Он одновременно выражает недоумение и равнодушие в сочетании с легким цинизмом и полной неспособностью что-либо сделать. Идеальная реакция почти на все жизненные события.

Удивленный Том

Мультфильм "Том и Джерри" служит вдохновением для мемоделов уже много лет. В 2019 выстретил удивленный Том — кадр из фанатского комикса. По эмоциям он напоминает прошлогоднего Пикачу с открытым ртом. Но в лице Тома больше шока и отчаяния.

Мемы из Marvel

Студия Marvel была одним из триумфаторов этого года. Долгожданный финал "Мстителей" не только порадовал зрителей, но и стала источником огромного количества мемов. Особой популярностью пользовались толстый Тор, Халк в очках, Все еще достоин и Невозможно.

Джокер

Главный конкурент Marvel — студия DC — выпустила сверхуспешный фильм "Джокер". Он первым среди фильмов категории R собрал в прокате более миллиарда долларов. Зрителям очень понравился Хоакин Феникс в главной роли. Кадры из "Джокера" растащили на мемы.

Илон Маск

Илон Маск как никто другой умеет оседлать мемную волну и держаться на ней еще очень долгое время. В этом году он сделал обзор мемов в шоу ПьюДиПая и так смеялся над мемом про оленя, что сделал еще один мем.

Данила ты что крейзи

Волна ностальгии каждый год вносит в интернет-повестку что-то интересное. В 2019 году вспомнили про старую телепередачу "Даешь молодежь" и ее героев Германа и Данилу. Смешные метросексуалы, которые говорят "омайгадбл" и "супербл", покорили соцсети, а мем "Данила ты что крейзи" явно будет в тренле и в 2020 году.

Ну да, ну да, пошел я нахер

Мем с персонажем сериала "Настоящий детектив" Рэймондом Велкоро и фразой: "Ну да, ну да. Пошел я нахер" — идеальная реакция на что-то обидное. Ты ничего не можешь исправить. Можешь только констатировать, что тебя послали, и отнестись к этому с иронией.

Ранее Українські Новини писали о том, что в метро был замечен двойникн Зеленского, а также о подборке мемов про день всех влюбленных.