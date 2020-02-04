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04 февраля 2020, вторник, 15:25 113
Судебная власть 2020-02-04T16:30:03+02:00
Українські Новини
"Минера" киевского метро, наблюдавшего за эвакуацией, лишили свободы

"Минера" киевского метро, наблюдавшего за эвакуацией, лишили свободы

Ярина Вацяк
Метрополитен, Суд, Сообщение о минировании
Метро
Метро

33-летнего жителя Чернигова, который совершил заведомо ложное сообщение о заминировании станции Киевского метрополитена "Нивки", приговорили к лишению свободы.

Об этом говорится в сообщении на странице Прокуратуры города Киева в соцсети Facebook.

Анонимное сообщение поступило по спецлинии "102" вечером 11 декабря 2019.

По результатам осмотра работниками полиции и специалистами кинологической, взрывотехнической и пожежотехничной служб взрывных устройств на станции метрополитена не обнаружено. При этом была проведена эвакуация 630 пассажиров и персонала.

Действия "минера" ​​квалифицировали по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва).

Приговором Деснянского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора, злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и ему назначено окончательное наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Обвиняемый находится под стражей.

"Подозреваемого задержали в тот же день. Как оказалось, он наблюдал за действиями представителей полиции и экстренных служб, которые проверяли его сообщения и проводили эвакуацию людей. Вину свою признал полностью. По его словам, звонок в полицию сделал из хулиганских побуждений, реальных намерений и возможностей для совершения преступления он не имел"", - сообщила УП пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.

Как сообщали Українські Новини, в киевском метрополитене из-за закрытия 5 станций произошел коллапс.

Ранее, в час пик в Киеве станции метро Лесная, Святошино, Житомирская и Академгородок не работали.

Также метрополитен 24 декабря закрывал станцию "Майдан Незалежности" из-за анонимного сообщения о минировании.

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