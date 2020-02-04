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04 февраля 2020, вторник, 16:20 37 Инфографика
Общество 2020-02-04T16:34:08+02:00
Українські Новини
Как отличить грипп от пневмонии: главные симптомы

Как отличить грипп от пневмонии: главные симптомы

Елена Новикова
Болезнь, Симптомы болезни, профилактика болезней, Воспаление легких, Пневмония, Грипп, Болезни
Болезнь
Болезнь

С 27 января по 2 февраля на 26,1% увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ в Киеве. Пневмония (воспаление легких) может стать одним из осложнений гриппа или простуды. Об этой болезни и ее симптомах сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Главные возбудители пневмонии — бактерии, вирусы, грибки и некоторые простейшие микроорганизмы. Большинство симптомов вирусной и бактериальной форм пневмонии похожи, однако у больного вирусной пневмонией может проявляться больше признаков этой болезни.

Частые симптомы пневмонии

  • повышение температуры тела (вплоть до 39 ° C), лихорадка;
  • кашель с выделением мокроты, иногда может быть "сухое" покашливание;
  • ощущение нехватки воздуха;
  • снижение аппетита;
  • усталость, сонливость, потливость;
  • одышка вследствие физической нагрузки, иногда боль за грудиной;
  • свистящие хрипы при дыхании (чаще при вирусных инфекций).

Иногда больным грудным детям трудно пить или глотать пищу, у них снижается температура тела, появляются судороги, некоторые могут даже потерять сознание.

Симптомы пневмонии. Инфографика: Центр общественного здоровья УкраиныСимптомы пневмонии. Инфографика: Центр общественного здоровья Украины

Симптомы гриппа

  • ломота тела;
  • озноб;
  • головная и мышечная боль;
  • высокая температура;
  • слезоточивость;
  • покраснение;
  • светобоязнь.

Симптомы гриппа. Инфографика: Facebook/ Министерство здравоохранения УкраиныСимптомы гриппа. Инфографика: Facebook/ Министерство здравоохранения Украины

Как сообщали Українські Новини, в Украине массово закрывают школы на карантин.

Также Ульяна Супрун рассказала о том, как защититься от гриппа, ОРВИ и коронавируса.

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