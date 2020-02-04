Как отличить грипп от пневмонии: главные симптомы

С 27 января по 2 февраля на 26,1% увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ в Киеве. Пневмония (воспаление легких) может стать одним из осложнений гриппа или простуды. Об этой болезни и ее симптомах сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Главные возбудители пневмонии — бактерии, вирусы, грибки и некоторые простейшие микроорганизмы. Большинство симптомов вирусной и бактериальной форм пневмонии похожи, однако у больного вирусной пневмонией может проявляться больше признаков этой болезни.

Частые симптомы пневмонии

повышение температуры тела (вплоть до 39 ° C), лихорадка;

кашель с выделением мокроты, иногда может быть "сухое" покашливание;

ощущение нехватки воздуха;

снижение аппетита;

усталость, сонливость, потливость;

одышка вследствие физической нагрузки, иногда боль за грудиной;

свистящие хрипы при дыхании (чаще при вирусных инфекций).

Иногда больным грудным детям трудно пить или глотать пищу, у них снижается температура тела, появляются судороги, некоторые могут даже потерять сознание.

Симптомы пневмонии. Инфографика: Центр общественного здоровья Украины

Симптомы гриппа

ломота тела;

озноб;

головная и мышечная боль;

высокая температура;

слезоточивость;

покраснение;

светобоязнь.

Симптомы гриппа. Инфографика: Facebook/ Министерство здравоохранения Украины

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