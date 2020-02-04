Как отличить грипп от пневмонии: главные симптомы

С 27 января по 2 февраля на 26,1% увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ в Киеве. Пневмония (воспаление легких) может стать одним из осложнений гриппа или простуды. Об этой болезни и ее симптомах сообщает Центр общественного здоровья Украины. Главные возбудители пневмонии — бактерии, вирусы, грибки и некоторые простейшие микроорганизмы. Большинство симптомов вирусной и бактериальной форм пневмонии похожи, однако у больного вирусной пневмонией может проявляться больше признаков этой болезни. Частые симптомы пневмонии повышение температуры тела (вплоть до 39 ° C), лихорадка; кашель с выделением мокроты, иногда может быть "сухое" покашливание; ощущение нехватки воздуха; снижение аппетита; усталость, сонливость, потливость; одышка вследствие физической нагрузки, иногда боль за грудиной; свистящие хрипы при дыхании (чаще при вирусных инфекций). Иногда больным грудным детям трудно пить или глотать пищу, у них снижается температура тела, появляются судороги, некоторые могут даже потерять сознание. Симптомы пневмонии. Инфографика: Центр общественного здоровья Украины Симптомы гриппа ломота тела; озноб; головная и мышечная боль; высокая температура; слезоточивость; покраснение; светобоязнь. Симптомы гриппа. Инфографика: Facebook\/ Министерство здравоохранения Украины Как сообщали Українські Новини, в Украине массово закрывают школы на карантин. Также Ульяна Супрун рассказала о том, как защититься от гриппа, ОРВИ и коронавируса.