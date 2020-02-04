Alyona Alyona записала саундтрек к спортивной драме "Пульс"

Вслед за украинской военной драмой "Черкассы" в украинский прокат 19 марта выходит спортивная драма "Пульс", саундтрек к которой исполнила украинская реперка Alyona Alyona. Трейлер ленты можно посмотреть в YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=c3w82wb3OjQ" frameborder="0" allowfullscreen> Фильм основан на реальной истории спортсменки-параолимпийки Оксаны Ботурчук.

По сюжету драмы, украинская легкоатлетка Оксана мечтает попасть на Олимпиаду, но из-за автомобильной аварии девушка теряет зрение, и все знакомые Оксаны уверены, что будущее девушки никогда больше не будет связано со спортом. Только девушка не собирается сдаваться и от цели попасть на Олимпийские игры не отказывается. Теперь ей надо найти тренера, преодолеть непринятие окружающих, пережить предательства близких и побороться за свою мечту.

Спортивная драма — новый жанр для украинского кино. Режиссером ленты стал Сергей Чеботаренко.

Саундтрек к фильму "Пульс" – песню "Как бы я была не я" записала украинская реперка Alyona Alyona.

"Пример настоящей любви. Не важно в какое время и в какой семье ты рождаешься, даже в каком теле. Важно, как ты относишься к себе. Вера и любовь ставят на ноги даже самых слабых, поэтому я искренне рада, что мы можем узнать об этой истории жизни и погрузиться в нее глубже, пережить ее вместе с героиней и обязательно взять что-то для себя. Мечты сбываются благодаря нам!", — расссказала украинская исполнительница после участия в кинопроекте.

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