Аваков съездил в заграничные командировки за 141 тыс. гривен в прошлом году

Министр внутренних дел Арсен Аваков потратил 141 238 гривен на командировки за границу в 2019 году.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Українських Новин.

У Авакова было 9 заграничных командировок.

В 2019 году министр дважды (с 9 по 15 февраля и с 3 по 7 марта) посетил США, и трижды (с 16 по 19 июня, с 18 по 20 ноября и с 8 по 10 декабря) - Францию.

Кроме этого, с 16 по 18 мая Аваков с рабочей поездкой пребывал в Италии, с 30 июня по 5 июля – в Канаде, с 20 по 22 сентября – в Турции и со 2 по 5 ноября – в Великобритании.

При этом стоимость поездок и количество компенсированных министру средств МВД не указало.

Командировок по Украине, согласно ответу министерства, Аваков не совершал.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада переназначила Авакова министром внутренних дел.



Также Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада. Его заработная плата составила 86 тысяч гривен.



Ранее МВД продлило сроки рассмотрения запроса о зарплате Авакова за декабрь.





