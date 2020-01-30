подписаться на рассылку
24.65 25
27 27.45
˟
30 января 2020, четверг, 08:16 39
Силовые структуры 2020-01-30T08:18:21+02:00
Українські Новини
Аваков съездил в заграничные командировки за 141 тыс. гривен в прошлом году

Аваков съездил в заграничные командировки за 141 тыс. гривен в прошлом году

Валерия Драгомирова
Командировка, Заграница, МВД, Арсен Аваков
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net

Министр внутренних дел Арсен Аваков потратил 141 238 гривен на командировки за границу в 2019 году.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Українських Новин.

У Авакова было 9 заграничных командировок.

В 2019 году министр дважды (с 9 по 15 февраля и с 3 по 7 марта) посетил США, и трижды (с 16 по 19 июня, с 18 по 20 ноября и с 8 по 10 декабря) - Францию.

Кроме этого, с 16 по 18 мая Аваков с рабочей поездкой пребывал в Италии, с 30 июня по 5 июля – в Канаде, с 20 по 22 сентября – в Турции и со 2 по 5 ноября – в Великобритании.

При этом стоимость поездок и количество компенсированных министру средств МВД не указало.

Командировок по Украине, согласно ответу министерства, Аваков не совершал.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада переназначила Авакова министром внутренних дел.


Также Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада. Его заработная плата составила 86 тысяч гривен. 

Ранее МВД продлило сроки рассмотрения запроса о зарплате Авакова за декабрь.


Больше новостей о: Командировка Заграница МВД Арсен Аваков

Командировки Маркаровой за границу обошлись в 81 т...
У Украины вскоре появятся послы в 13 странах...
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шест...
Декабрьский ТОП зарплат: сколько получили силовики...
Декабрьский ТОП зарплат: сколько получили силовики перед новым годом
За год в Украине более чем в 2000 водоемах вымерли все живые ресурсы
Новости
Продукты подорожали, а на улицах никого нет: украинка рассказала о ситуации в Китае 09:19
Коронавирус распространился на все регионы Китая 09:19
Олег Волошин: Команда Зеленского пытается влезть в мятый костюм Порошенко во внутренней и внешней политике 09:09 Мнение
Фото ГУ ГосЧС во Львовской области
Неизвестные подожгли автомобиль журналистки во Львове 09:07
Штормовой ветер, метели и мокрый снег: спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине 08:54
больше новостей
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании 09:59
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
За год в Украине более чем в 2000 водоемах вымерли все живые ресурсы 06:55
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
больше новостей
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok