Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень

Інформація про заробітну плату міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за грудень від прес-служби Кабінету Міністрів і Міністерства внутрішніх справ не відповідає одне одному.

18 січня Кабмін оприлюднив зарплати членів уряду, в якому значиться, що Авакову за грудень було нараховано 186 541 гривню (в тому числі надбавки - 49 225 гривень, премії - 137 317 гривень).

При цьому у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит Українських Новин, отриманій 29 січня, повідомляється, що Аваков отримав 85 865 гривень, у тому числі посадовий оклад становив 13 714 гривень, надбавка за вислугу років – 4 823 гривні, надбавка за інтенсивність праці – 13 714 гривень, надбавка за роботу з документами, що становлять державну таємницю, - 2 743 гривні, надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць – 2 743 гривні, відпускні – 2 374 гривні, витрати – 8 092 гривні, індексація - 652 гривні, премія - 37 010 гривень.

Крім того, у реєстрі декларацій Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) немає інформації про декларування зарплати Авакова з грудня.

Дані про зарплату Авакова від Кабміну

Відповідь МВС Українським Новинам щодо зарплати Авакова за грудень:

Документ МВС про зарплату Авакова. Сторінка 1

Документ МВС про зарплату Авакова. Сторінка 2

Як повідомляли Українські Новини, Аваков з'їздив в закордонні відрядження за 141 тис. гривень минулого року.

Також, за даними МВС, Аваков за грудень отримав надбавок і премій в шість разів більше окладу. Його заробітна плата становила 86 тисяч гривень.