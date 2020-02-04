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04 февраля 2020, вторник, 10:58 205
Общество 2020-02-04T10:58:54+02:00
Українські Новини
Медики в Киеве бьют тревогу из-за сокращения количества выездных бригад скорой помощи

Медики в Киеве бьют тревогу из-за сокращения количества выездных бригад скорой помощи

Таня Войтюк
Скорая помощь, Медики, Кабмин, Киев, МОЗ
Скорая помощь. Фото: informator
Скорая помощь. Фото: informator

Несмотря на то, что Кабмин хочет увеличить штраф за ложные вызовы скорой и полиции до 10 тыс. гривен, в Киеве врачи скорой помощи выступают против резкого сокращения количества выездных бригад, число которых с 1 февраля уменьшилось со 150 до 100. 

Об этом в Facebook сообщила фельдшер Лайма Гейдар. 

По ее словам, медики хотят выразить недоверие директору Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолию Вершигоре, приказом которого от 1 февраля количество выездных бригад скорой помощи в Киеве сократилось на 50 экипажей.

"Мы бьем тревогу! Под угрозой жизни киевлян. В результате провального руководства администрации ЦЭМП и МК, в связи с массовыми увольнениями медиков столичной скорой до 1 февраля работало около 150 бригад. И этого мало для миллионного города. С 1 февраля первым же приказом новоизбранного директора Вершигоры, для так называемой "оптимизации", количество выездных бригад сокращено на 50 экипажей... Количество бригад скорой помощи в городе Киеве должно составлять 1 бригаду на 10 тысяч населения", - процитировала Гейдар фельдшера выездной бригады Вадима Холоденко.

Пост в FacebookПост в Facebook

Утром 4 февраля сотрудники столичной скорой помощи вышли на акцию протеста к зданию Верховной Рады.

Документ о сокращении бригад скорой помощиДокумент о сокращении бригад скорой помощи

Документ о сокращении бригад скорой помощи. Стр. 2Документ о сокращении бригад скорой помощи. Стр. 2

Ранее Українські Новини писали о том, как вызвать скорую помощь и в каких случаях она не приедет.

Также к 2021 году в Украине планируют перейти на единую систему "112", которая должна перевести все экстренные службы на один номер.

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