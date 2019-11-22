Как вызвать скорую помощь и в каких случаях она не приедет

От чрезвычайных ситуаций никто не застрахован. Травмы или приступы могут настигнуть нас в любое время и в любом месте. В такие моменты нам необходима экстренная медицинская помощь, которую официально нам предоставляет государство. Однако, в свою очередь, нам необходимо вовремя сориентироваться и вызвать скорую помощь. Українські Новини напомнят о том, как правильно вызвать "скорую", и в каких случаях медицинская бригада приедет на место происшествия.

Правила вызова экстренной медицинской помощи утверждены приказом Минздрава от 1 июня 2009 года № 370. Однако с 1 января 2019 года в Украине вводились новые правила вызова скорой помощи.

Как вызвать скорую помощь:

Для того, чтобы получить скорую помощь, нужно позвонить по одному из телефонов:

103 — вызов скорой помощи;

10003 и (096)561 39 77 — доступны для абонентов «Киевстар» (первый номер — для SMS от слабослышащих людей;

112 — общий номер для вызова всех экстренных служб: пожарной, милиции, скорой (оператор перенаправит);

В каких случаях приедет скорая

Согласно правилам, бригада скорой медицинской помощи должна прибыть на место происшествия в городах - в течение 10 минут, в населенных пунктах за пределами города – в течение 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру, в случае, если:

внезапные нарушения жизненно важных функций: дыхания, движения, острый болевой синдром;

травмы, несчастные случаи, асфиксия, последствия преступных нападений;

укусы насекомых, животных, пресмыкающихся;

гипо- и гипергликемическая кома, t выше +39°С (если ее нельзя сбить);

внутренние и внешние кровотечения;

любые состояния, угрожающие жизни и здоровью (в т. ч. психические).

В каких случаях скорая помощь не приедет:

Согласно новым правилам скорая помощь в Украине в 2019 г. не будет выезжать для констатации смерти или оказания услуг в сфере стоматологии. Однако в отношении маленьких детей до 2 лет правила изменились в другую сторону — бригада выедет в любом случае, если родители считают экстренную помощь необходимой.

Также, скорая не приедет в следующих случаях:

высокая температура (которую можно снизить самостоятельно);

повышенное давление;

головная боль, головокружение, слабость;

боль в пояснице, суставах;

болевой синдром у онкобольных;

обострение хронических заболеваний;

алкогольный, наркотический, токсический синдром отмены.

Также, если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстрених случаях, к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в течение часа с момента получения обращения.

Однако, к 2021 году в Украине планируют перейти на единую систему "112", которая должна перевести все экстренные службы на один номер, чтобы адаптировать страну к нормам Европейского Союза и улучшить сервис для рядовых украинцев.

Кроме того, Зеленский рассказал о покупке 200 машин "скорой" за счет меценатов.