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22 ноября 2019, пятница, 07:00 491
Жизнь 2019-11-22T07:42:15+02:00
Українські Новини
Как вызвать скорую помощь и в каких случаях она не приедет

Как вызвать скорую помощь и в каких случаях она не приедет

Скорая помощь, Экстренная медицинская помощь, Как вызвать скорую

От чрезвычайных ситуаций никто не застрахован. Травмы или приступы могут настигнуть нас в любое время и в любом месте. В такие моменты нам необходима экстренная медицинская помощь, которую официально нам предоставляет государство. Однако, в свою очередь, нам необходимо вовремя сориентироваться и вызвать скорую помощь. Українські Новини напомнят о том, как правильно вызвать "скорую", и в каких случаях медицинская бригада приедет на место происшествия. 

Правила вызова экстренной медицинской помощи утверждены приказом Минздрава от 1 июня 2009 года № 370. Однако с 1 января 2019 года в Украине вводились новые правила вызова скорой помощи. 

Как вызвать скорую помощь:

Для того, чтобы получить скорую помощь, нужно позвонить по одному из телефонов:

  • 103 — вызов скорой помощи;
  • 10003 и (096)561 39 77 — доступны для абонентов «Киевстар» (первый номер — для SMS от слабослышащих людей;
  • 112 — общий номер для вызова всех экстренных служб: пожарной, милиции, скорой (оператор перенаправит);

В каких случаях приедет скорая

Согласно правилам, бригада скорой медицинской помощи должна прибыть на место происшествия в городах - в течение 10 минут, в населенных пунктах за пределами города – в течение 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру, в случае, если:

  • внезапные нарушения жизненно важных функций: дыхания, движения, острый болевой синдром;
  • травмы, несчастные случаи, асфиксия, последствия преступных нападений;
  • укусы насекомых, животных, пресмыкающихся;
  • гипо- и гипергликемическая кома, t выше +39°С (если ее нельзя сбить);
  • внутренние и внешние кровотечения;
  • любые состояния, угрожающие жизни и здоровью (в т. ч. психические).

В каких случаях скорая помощь не приедет:

Согласно новым правилам скорая помощь в Украине в 2019 г. не будет выезжать для констатации смерти или оказания услуг в сфере стоматологии. Однако в отношении маленьких детей до 2 лет правила изменились в другую сторону — бригада выедет в любом случае, если родители считают экстренную помощь необходимой.

Также, скорая не приедет в следующих случаях:

  • высокая температура (которую можно снизить самостоятельно);
  • повышенное давление;
  • головная боль, головокружение, слабость;
  • боль в пояснице, суставах;
  • болевой синдром у онкобольных;
  • обострение хронических заболеваний;
  • алкогольный, наркотический, токсический синдром отмены.

Также, если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстрених случаях, к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в течение часа с момента получения обращения.

Однако, к 2021 году в Украине планируют перейти на единую систему "112", которая должна перевести все экстренные службы на один номер, чтобы адаптировать страну к нормам Европейского Союза и улучшить сервис для рядовых украинцев.

Кроме того, Зеленский рассказал о покупке 200 машин "скорой" за счет меценатов.

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