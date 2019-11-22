Как вызвать скорую помощь и в каких случаях она не приедет

От чрезвычайных ситуаций никто не застрахован. Травмы или приступы могут настигнуть нас в любое время и в любом месте. В такие моменты нам необходима экстренная медицинская помощь, которую официально нам предоставляет государство. Однако, в свою очередь, нам необходимо вовремя сориентироваться и вызвать скорую помощь. Українські Новини напомнят о том, как правильно вызвать "скорую", и в каких случаях медицинская бригада приедет на место происшествия. Правила вызова экстренной медицинской помощи утверждены приказом Минздрава от 1 июня 2009 года № 370. Однако с 1 января 2019 года в Украине вводились новые правила вызова скорой помощи. Как вызвать скорую помощь: Для того, чтобы получить скорую помощь, нужно позвонить по одному из телефонов: 103 — вызов скорой помощи; 10003 и (096)561 39 77 — доступны для абонентов «Киевстар» (первый номер — для SMS от слабослышащих людей; 112 — общий номер для вызова всех экстренных служб: пожарной, милиции, скорой (оператор перенаправит); В каких случаях приедет скорая Согласно правилам, бригада скорой медицинской помощи должна прибыть на место происшествия в городах - в течение 10 минут, в населенных пунктах за пределами города – в течение 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру, в случае, если: внезапные нарушения жизненно важных функций: дыхания, движения, острый болевой синдром; травмы, несчастные случаи, асфиксия, последствия преступных нападений; укусы насекомых, животных, пресмыкающихся; гипо- и гипергликемическая кома, t выше +39°С (если ее нельзя сбить); внутренние и внешние кровотечения; любые состояния, угрожающие жизни и здоровью (в т. ч. психические). В каких случаях скорая помощь не приедет: Согласно новым правилам скорая помощь в Украине в 2019 г. не будет выезжать для констатации смерти или оказания услуг в сфере стоматологии. Однако в отношении маленьких детей до 2 лет правила изменились в другую сторону — бригада выедет в любом случае, если родители считают экстренную помощь необходимой. Также, скорая не приедет в следующих случаях: высокая температура (которую можно снизить самостоятельно); повышенное давление; головная боль, головокружение, слабость; боль в пояснице, суставах; болевой синдром у онкобольных; обострение хронических заболеваний; алкогольный, наркотический, токсический синдром отмены. Также, если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстрених случаях, к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в течение часа с момента получения обращения. Однако, к 2021 году в Украине планируют перейти на единую систему "112", которая должна перевести все экстренные службы на один номер, чтобы адаптировать страну к нормам Европейского Союза и улучшить сервис для рядовых украинцев. Кроме того, Зеленский рассказал о покупке 200 машин "скорой" за счет меценатов.