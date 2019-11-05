Спасательные службы Украины переходят на единый экстренный номер

В Украине собираются переходить на единую систему "112", которая должна перевести все экстренные службы на один номер, чтобы адаптировать страну к нормам Европейского Союза и улучшить сервис для рядовых украинцев. Об этом сообщает "Сегодня".

Суть идеи в том, чтобы перевести все экстренные службы на один номер. Вместо номеров 101, 102, 103, 104 будет один - 112. В таком случае оператор единой системы сможет самостоятельно вызвать необходимую службу для помощи абонентам.

Зачем это нужно

Система "112" должна стать единым центром экстренного реагирования. То есть службы смогут взаимодействовать, а управление будет осуществляться из одного центра. Единый номер решает эту проблему и экономит время на спасение жизней.

"Примерно 30% украинцев теряются, на какой номер звонить при экстренных ситуациях. Проводился соцопрос, и люди за 10 секунд не могли назвать номер телефона той или иной экстренной службы", - отметил Станислав Гашпоренко, исполнительный директор ГО "Вызов 112".

Почему номер "112" не работает полноценно

В Европе по номеру "112" можно вызвать любую экстренную службу: полицию, скорую или пожарную. Если набрать 112 в Украине, то вас перенаправят в пожарно-спасательную службу.

На теперешний момент только в пяти европейских странах нет единого номера экстренных служб, среди них и Украина.

Решать проблему должно было госпредприятие "Центр общественной безопасности 112". Оно должно воплощать техническую часть сервиса. Но в 2016 году госпредприятие ликвидировали. При этом по закону предприятие выполняет свои функции.

Когда заработает

По факту закон о службе "112" есть, но он не рабочий. К 2021 году Украина должна ввести единую систему - это одно из условий Соглашения ассоциации с ЕС. Но на сегодня никакой стратегии введения "112" нет, говорит Гашпоренко.

"Чтобы создать такую комплексную систему в Украине, по нашим оценкам, потребуется не менее трех лет. В таком темпе работы мы можем не успеть выполнить наши обязательства... Чтобы создавать систему, нужно понимать, что у нас уже есть и как это работает. Для этого необходим комплексный технический аудит. Разговоры об этом идут с 2017 года, но аудит еще не проведен", - отметил Гашпоренко.

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