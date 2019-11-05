подписаться на рассылку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 ноября 2019, вторник, 15:07 3682
Общество 2019-11-05T15:08:15+02:00
Українські Новини
Спасательные службы Украины переходят на единый экстренный номер

Спасательные службы Украины переходят на единый экстренный номер

Полиция, Скорая помощь, Пожарная служба безопасности, Экстренные службы, Номер 112
Скорая помощь. Фото: ГосЧС
Скорая помощь. Фото: ГосЧС

В Украине собираются переходить на единую систему "112", которая должна перевести все экстренные службы на один номер, чтобы адаптировать страну к нормам Европейского Союза и улучшить сервис для рядовых украинцев. Об этом сообщает "Сегодня".

Суть идеи в том, чтобы перевести все экстренные службы на один номер. Вместо номеров  101, 102, 103, 104 будет один - 112. В таком случае оператор единой системы сможет самостоятельно вызвать необходимую службу для помощи абонентам.

Зачем это нужно

Система "112" должна стать единым центром экстренного реагирования. То есть  службы смогут взаимодействовать, а управление будет осуществляться из одного центра. Единый номер решает эту проблему и экономит время на спасение жизней.

"Примерно 30% украинцев теряются, на какой номер звонить при экстренных ситуациях. Проводился соцопрос, и люди за 10 секунд не могли назвать номер телефона той или иной экстренной службы", - отметил Станислав Гашпоренко, исполнительный директор ГО "Вызов 112".

Почему номер "112" не работает полноценно

В Европе по номеру "112" можно вызвать любую экстренную службу: полицию, скорую или пожарную. Если набрать 112 в Украине, то вас перенаправят в пожарно-спасательную службу.

На теперешний момент только в пяти европейских странах нет единого номера экстренных служб, среди них и Украина.

Решать проблему должно было госпредприятие "Центр общественной безопасности 112". Оно должно воплощать техническую часть сервиса. Но в 2016 году госпредприятие ликвидировали. При этом по закону предприятие выполняет свои функции.

Когда заработает

По факту закон о службе "112" есть, но он не рабочий. К 2021 году Украина должна ввести единую систему - это одно из условий Соглашения ассоциации с ЕС. Но на сегодня никакой стратегии введения "112" нет, говорит Гашпоренко.

"Чтобы создать такую комплексную систему в Украине, по нашим оценкам, потребуется не менее трех лет. В таком темпе работы мы можем не успеть выполнить наши обязательства... Чтобы создавать систему, нужно понимать, что у нас уже есть и как это работает. Для этого необходим комплексный технический аудит. Разговоры об этом идут с 2017 года, но аудит еще не проведен", - отметил Гашпоренко.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассказал о покупке 200 машин "скорой" за счет меценатов. Также Супрун объяснила, в каких случаях "скорая" приедет на вызов по новым правилам. Ранее "скорой" запретили выезжать к больным на дом из-за высокой температуры.

Больше новостей о: Полиция Скорая помощь Пожарная служба безопасности Экстренные службы Номер 112

Архив
Новости
В Украине создадут новый "Фонд национального богатства" за 250 млн гривен 16:16
После пересчета голосов ЦИК признал депутатом Рады Рудыка в округе №198 16:15
"Метинвест" модернизировал листопрокатный стан "1700" на Мариупольском меткомбинате 16:14
Из окна психбольницы Павлова в Киеве выпрыгнули три девочки 15:57
Президент Roshen планирует построить новую молочную ферму 15:50
больше новостей
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей 15:32
В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки 22:43
Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты 23:56
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok