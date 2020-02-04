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04 лютого 2020, вівторок, 10:58 13
Суспільство 2020-02-04T12:00:02+02:00
Українські Новини
Медики в Києві б'ють на сполох через скорочення кількості виїзних бригад швидкої допомоги

Медики в Києві б'ють на сполох через скорочення кількості виїзних бригад швидкої допомоги

Таня Войтюк
Швидка допомога, Швидка медична допомога, Медики, МОЗ, Київ, Верховна Рада, Кабмін
Швидка допомога. Фото: informator
Швидка допомога. Фото: informator

Незважаючи на те, що Кабмін хоче збільшити штраф за неправдиві виклики швидкої і поліції до 10 тис. гривень, в Києві лікарі швидкої допомоги виступають проти різкого скорочення кількості виїзних бригад, число яких з 1 лютого зменшилося зі 150 до 100.

Про це у Facebook повідомила фельдшер Лайма Гейдар.

За її словами, медики хочуть висловити недовіру директору Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Вершигорі, наказом якого від 1 лютого кількість виїзних бригад швидкої допомоги в Києві скоротилася на 50 екіпажів.

"Ми б'ємо на сполох! Під загрозою життя киян. В результаті провального керівництва адміністрації ЦЕМД та МК, у зв'язку з масовими звільненнями медиків столичної швидкої до 1 лютого працювало близько 150 бригад. І цього мало для мільйонного міста. З 1 лютого першим же наказом новообраного директора Вершигори, для так званої "оптимізації", кількість виїзних бригад скорочено на 50 екіпажів... Кількість бригад швидкої допомоги в місті Києві має становити 1 бригаду на 10 тисяч населення", - процитувала Гейдар фельдшера виїзної бригади Вадима Холоденко.

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Вранці 4 лютого співробітники столичної швидкої допомоги вийшли на акцію протесту до будівлі Верховної Ради.

Документ про скорочення бригад швидкої допомогиДокумент про скорочення бригад швидкої допомоги

Документ про скорочення бригад швидкої допомоги. Стр. 2Документ про скорочення бригад швидкої допомоги. Стр. 2

Раніше Українські Новини писали про те, як викликати швидку допомогу і в яких випадках вона не приїде.

Також до 2021 року в Україні планують перейти на єдину систему "112", яка повинна перевести всі екстрені служби на один номер.

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