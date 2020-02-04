Медики в Києві б'ють на сполох через скорочення кількості виїзних бригад швидкої допомоги

Про це у Facebook повідомила фельдшер Лайма Гейдар.

За її словами, медики хочуть висловити недовіру директору Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Вершигорі, наказом якого від 1 лютого кількість виїзних бригад швидкої допомоги в Києві скоротилася на 50 екіпажів.

"Ми б'ємо на сполох! Під загрозою життя киян. В результаті провального керівництва адміністрації ЦЕМД та МК, у зв'язку з масовими звільненнями медиків столичної швидкої до 1 лютого працювало близько 150 бригад. І цього мало для мільйонного міста. З 1 лютого першим же наказом новообраного директора Вершигори, для так званої "оптимізації", кількість виїзних бригад скорочено на 50 екіпажів... Кількість бригад швидкої допомоги в місті Києві має становити 1 бригаду на 10 тисяч населення", - процитувала Гейдар фельдшера виїзної бригади Вадима Холоденко.

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Вранці 4 лютого співробітники столичної швидкої допомоги вийшли на акцію протесту до будівлі Верховної Ради.

Документ про скорочення бригад швидкої допомоги

Документ про скорочення бригад швидкої допомоги. Стр. 2

Раніше Українські Новини писали про те, як викликати швидку допомогу і в яких випадках вона не приїде.

Також до 2021 року в Україні планують перейти на єдину систему "112", яка повинна перевести всі екстрені служби на один номер.