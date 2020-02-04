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04 февраля 2020, вторник, 09:41 340
Экономика 2020-02-04T09:41:55+02:00
Українські Новини
В январе продажи новых коммерческих автомобилей увеличились на 4%

В январе продажи новых коммерческих автомобилей увеличились на 4%

Александр Дмитриенко
Коммерческие автомобили, Укравтопром, продажи автомобилей, Renault

В январе 2020 года по сравнению с январем 2019 продажи новых коммерческих автомобилей увеличились на 4% до 850 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"За месяц парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 149 авто французской марки Renault, и это был лучший результат на рынке, даже несмотря на то, что регистрация новых коммерческих Renault в Украине снизилась на 13% относительно января 2019 года. В то же время Fiat смог увеличить реализацию своих коммерческих автомобилей почти на треть, до 140 новых машин, и вплотную приблизиться к лидеру рынка. Третий результат у Peugeot - 90 зарегистрированных авто. По сравнению с прошлогодним январем регистрации новых Peugeot выросли в 2,7 раза", - говорится в нем.

Согласно сообщению, на четвертом месте автомобили марки Ford, продажи которых увеличились на 45% по сравнению с январем 2019 года и составили 84 единиц.

На пятом месте белорусский МАЗ, продажи коммерческих автомобилей которого снизились на 5% до 73 автомобилей.

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В 2019 продажи легковых электромобилей выросли на почти треть, 92% из них - б/у

В 2019 году продажи новых коммерческих автомобилей сократились на 3% до 12,4 тыс. единиц.

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