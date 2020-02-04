У січні продажі нових комерційних автомобілів збільшилися на 4%

У січні 2020 року порівняно з січня 2019 продажі нових комерційних автомобілів збільшилися на 4% до 850 одиниць.

Про це сказано в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"За місяць парк вантажних і спецавтомобілів поповнили 149 авто французької марки Renault, і це був найкращий результат на ринку, навіть незважаючи на те, що реєстрація нових комерційних Renault в Україні знизилася на 13% щодо січня 2019 року. Водночас Fiat зміг збільшити реалізацію своїх комерційних автомобілів майже на третину, до 140 нових машин, і впритул наблизитися до лідера ринку. Третій результат у Peugeot - 90 зареєстрованих авто. Порівняно з торішнім січнем реєстрації нових Peugeot зросли в 2,7 разу", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, на четвертому місці автомобілі марки Ford, продажі яких збільшилися на 45% порівняно з січнем 2019 року і становили 84 одиниць.

На п'ятому місці білоруський МАЗ, продажі комерційних автомобілів якого знизилися на 5% до 73 автомобілів.

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