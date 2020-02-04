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04 лютого 2020, вівторок, 09:46 15
Економіка 2020-02-04T11:15:03+02:00
Українські Новини
У січні продажі нових комерційних автомобілів збільшилися на 4%

У січні продажі нових комерційних автомобілів збільшилися на 4%

Александр Дмитриенко
Комерційні автомобілі, Укравтопром, Продажі автомобілів, Renault

У січні 2020 року порівняно з січня 2019 продажі нових комерційних автомобілів збільшилися на 4% до 850 одиниць.

Про це сказано в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"За місяць парк вантажних і спецавтомобілів поповнили 149 авто французької марки Renault, і це був найкращий результат на ринку, навіть незважаючи на те, що реєстрація нових комерційних Renault в Україні знизилася на 13% щодо січня 2019 року. Водночас Fiat зміг збільшити реалізацію своїх комерційних автомобілів майже на третину, до 140 нових машин, і впритул наблизитися до лідера ринку. Третій результат у Peugeot - 90 зареєстрованих авто. Порівняно з торішнім січнем реєстрації нових Peugeot зросли в 2,7 разу", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, на четвертому місці автомобілі марки Ford, продажі яких збільшилися на 45% порівняно з січнем 2019 року і становили 84 одиниць.

На п'ятому місці білоруський МАЗ, продажі комерційних автомобілів якого знизилися на 5% до 73 автомобілів.

Як повідомляли Українські Новини,Топ-5 автомобілів які найчастіше українці купували в 2019 році

У 2019 продажі легкових електромобілів зросли майже на третину, 92% з них - вживані

В 2019 році продажу нових комерційних автомобілів скоротилися на 3% до 12,4 тис. одиниць.

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